Rubrik lance une solution de protection des lakehouses Apache Iceberg sur AWS

Rubrik, le spécialiste des opérations de sécurité et d’IA, annonce le lancement de Rubrik Apache Iceberg Protection, sa nouvelle solution de protection des données d’entreprise pour Apache Iceberg sur Amazon Web Services (AWS). Celle-ci complète le portefeuille de Rubrik consacré à la sécurité des données cloud et à la gouvernance de l’IA sur AWS. Elle permet aux entreprises utilisant Apache Iceberg de restaurer des tables complètes et directement interrogeables après un cyber incident afin de faciliter la reprise de leurs activités.



Combler une lacune dans la résilience des lakehouses d’entreprise



Les snapshots natifs sont des pointeurs vers des métadonnées, et non de véritables sauvegardes. Lorsqu’une table est supprimée, chiffrée par un ransomware ou écrasée par un agent IA défaillant, ces pointeurs disparaissent avec les données. Les outils natifs peuvent restaurer les fichiers sous-jacents, mais ne réinscrivent pas automatiquement les tables dans le catalogue. Les équipes chargées des données doivent alors reconstruire manuellement leurs métadonnées avant de pouvoir les interroger de nouveau.



Rubrik Apache Iceberg Protection sauvegarde les données ainsi que l’ensemble des métadonnées qui définissent chaque table. Lors de la restauration, la solution réenregistre la table dans le catalogue afin qu’elle soit immédiatement disponible dans des moteurs comme Amazon Athena, Apache Spark ou Trino. Elle protège les tables Iceberg référencées dans AWS Glue Data Catalog et Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Tables. Les entreprises peuvent stocker leurs sauvegardes immuables directement dans leur propre compte AWS afin de conserver la maîtrise de leurs données. « Les data lakes ne servent plus uniquement à l’analyse et à l’IA. Ils soutiennent désormais une part essentielle de l’activité des entreprises, et Apache Iceberg est devenu l’une des technologies clés de ces environnements », déclare Anneka Gupta, Chief Product Officer de Rubrik. « Rubrik protégeait déjà le stockage objet sous-jacent. Nous protégeons désormais le lakehouse lui-même. Il devient ainsi possible de restaurer des tables complètes et directement interrogeables, et non plus seulement des fichiers bruts, à partir de sauvegardes immuables conservées dans le compte AWS du client. En réunissant ces capacités sur une plateforme unique, les mêmes politiques peuvent protéger le lakehouse, les bases de données, les pipelines et le code qui l’entourent. »



Protéger le socle des données d’entreprise



Rubrik Apache Iceberg Protection prend en charge les tables Iceberg dans AWS Glue Data Catalog et Amazon S3 Tables. La solution propose notamment les fonctionnalités suivantes :



Restauration conçue pour Iceberg : Rubrik sauvegarde les données d’une table Iceberg et l’intégralité de ses métadonnées, puis réenregistre la table dans le catalogue lors de sa restauration. Elle peut ainsi être interrogée dans Amazon Athena, Apache Spark ou Trino, sans laisser aux équipes des fichiers Parquet désorganisés à reconstruire manuellement.

Souveraineté des données : Rubrik présente son offre comme la seule solution de protection conçue pour Iceberg permettant de conserver des sauvegardes immuables dans le propre compte AWS du client. Les sauvegardes peuvent également être stockées dans Rubrik Cloud Vault, un environnement isolé et entièrement administré par Rubrik.

Efficacité à l’échelle du pétaoctet : la solution adopte un modèle de sauvegarde incrémentale continue et ne copie que les snapshots compactés les plus récents afin de maintenir des fenêtres de sauvegarde maîtrisées, y compris pour des volumes de plusieurs pétaoctets. Les clients peuvent également choisir la classe de stockage Amazon S3 correspondant à leurs besoins afin de limiter le coût des données rarement consultées.

Sécurisation des changements et des restaurations : les entreprises peuvent déclencher une sauvegarde à la demande avant une opération sensible, comme une modification de schéma ou une écriture par lots à grande échelle. Elles peuvent ensuite restaurer la table dans une branche Iceberg isolée afin de vérifier les données et le schéma avant de la remettre en production.

Rubrik Apache Iceberg Protection sera disponible courant septembre 2026.