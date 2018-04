Académiques et industriels s'unissent pour créer l'institut Prairie, lieu d'excellence dédié à l'intelligence artificielle à Paris

A l’occasion du sommet AI for Humanity, le Président de la République Emmanuel Macron a dévoilé la stratégie française en matière d’intelligence artificielle. Il a notamment annoncé la mise en place d’un « réseau emblématique de quatre ou cinq instituts dédiés, ancrés dans des pôles universitaires et maillant le territoire ».

Le CNRS, Inria, l’Université PSL et les entreprises Amazon, Criteo, Facebook, Faurecia, Google, Microsoft, NAVER LABS, Nokia Bell Labs, le Groupe PSA, SUEZ, Valeo, annoncent la création, à Paris, d’un lieu d’excellence en intelligence artificielle, l’Institut PRAIRIE, PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE, avec l’ambition de constituer l’un des instituts de ce réseau.

Ils poursuivent trois objectifs :

Contribuer de manière significative au progrès des connaissances fondamentales en intelligence artificielle (IA) diffusées librement au sein de la communauté scientifique internationale ;

Participer à la résolution de problèmes concrets à fort impact applicatif ;

Contribuer à la formation dans le domaine de l’intelligence artificielle.

L’objectif à cinq ans est de fédérer des leaders scientifiques et industriels de l’IA et de faire de l’Institut PRAIRIE un leader mondial dans le domaine de l’IA.



Positionner la France dans le domaine de l’intelligence artificielle

Au-delà de son impact international en mathématiques et en informatique, la France compte des leaders mondiaux dans des disciplines clefs telles que l’apprentissage statistique, la robotique, le traitement automatique du langage naturel et de la parole ou la vision artificielle.

Les progrès dans ces domaines vont entraîner des ruptures qui exigeront un nouveau cadre intégré pour l’IA et devant l’intense compétition internationale existante, un enjeu majeur de positionnement de la France se dessine.

Dotée de chercheurs du meilleur niveau mondial, de formations d’excellence, d’entreprises prêtes à faire face au défi de la révolution qui s’annonce et d’un écosystème d’innovation extrêmement dynamique, la France réunit toutes les conditions pour incarner l’innovation en intelligence artificielle. L’Institut PRAIRIE a l’ambition de relever ce défi et de proposer un modèle fort de convergence des mondes académique et industriel.

L’Institut PRAIRIE accueillera des chercheurs juniors et seniors, des doctorants et post-doctorants, ainsi que des visiteurs. Il sera hébergé à Paris et ancré dans des partenariats forts avec les acteurs majeurs de l’IA française en recherche, formation, et innovation, dans un système de gouvernance regroupant les acteurs académiques et industriels.



Une approche intégrée de l’intelligence artificielle …

L’Institut PRAIRIE a pour objectif de catalyser les échanges entre les mondes académique et industriel, de former les nouvelles générations de chercheurs en intelligence artificielle, et de jouer un rôle d’animation de la communauté. Le transfert et l’innovation feront partie de ses missions au même titre que les avancées scientifiques. Les travaux mettront en avant une approche intégrée des deux axes traditionnels de la recherche :

La recherche amont, adossée à des établissements partenaires d’excellence en France et à l’étranger ;

La recherche tournée vers l’entreprise et les applications, adossée à des partenaires industriels, souvent eux aussi leaders mondiaux dans leurs domaines..

L’intégration entre les thèmes de recherche facilitera les synergies entre les deux axes de l’Institut PRAIRIE et permettra aux chercheurs de passer facilement de l’un à l’autre.



… plus forte grâce à des partenariats stratégiques

L’institut PRAIRIE s’appuiera au plan international sur un réseau de partenariats avec les centres d’excellence en IA pour favoriser les échanges et démultiplier son impact. Des accords de collaboration ont déjà été signés avec le Center for Data Science à NYU, le laboratoire d’intelligence artificielle de UC Berkeley (BAIR), l’Institut de robotique de l’Université de Carnegie-Mellon à Pittsburgh, MILA à Montréal, l’institut Max Planck de Tübingen, le CIIRC (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics) et le Turing Institute de Londres.



Animer et former au sein de l’écosystème français

L’Institut PRAIRIE sera ouvert à de futurs membres académiques et industriels et offrira également un programme de participation pour les PME innovantes et start-up ainsi que la possibilité pour les grands groupes de créer des laboratoires communs. Il participera activement à l’ensemble des initiatives nationales autour de l’intelligence artificielle. Il s’attachera à favoriser les liens entre ses membres et les échanges avec les autres disciplines concernées par l’IA, notamment au travers de manifestations et d’événements dédiés tels que workshops et séminaires selon les besoins.

Enfin, l’institut PRAIRIE placera la formation au cœur de ses préoccupations. Les besoins en formation initiale et continue dans le domaine de l’IA sont immenses et l’Institut PRAIRIE a un rôle essentiel à jouer dans le paysage de l’enseignement supérieur, porté notamment par ses membres académiques.



L’institut sera inauguré au printemps 2018.