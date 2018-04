ActFuture mesure l’émotion générée par vos actions marketing donc votre succès potentiel

Synthétiser en un chiffre clé l’émotion, donnée par définition volatile, incertaine, complexe et ambigüe, et ce sans passer par l’analyse et donc le biais du cerveau tient du vrai miracle.



Au delà de l’attrait purement intellectuel ou méthodologique, on est dans la synthèse parfaite entre donnée qualitative et donnée quantitative.



Cela qui donne des perspectives magiques en terme de décisions marketing : choisir entre différents packagings, produits, films publicitaires, bandes audio, ce qui génère le plus d’émotion, donc d’attrait immédiat, d’adhésion, donc de ventes … est un rêve pour tout décideur.



Avec au-delà de la pure donnée, un entretien qualitatif qui permet de se dissocier, d’analyser, de verbaliser et donc de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est passé. De là à sur le long terme, comprendre ce qui déclenche l’émotion dans son domaine d’activité et donc repérer la pépite de l’excellence pour modéliser sur cette base sa communication et son marketing, il n’y a qu’un pas …



ActFuture, Agence d’Intelligence Marketing spécialisée en Etudes Qualitatives ET Créatives, peut maintenant le réaliser car elle est devenue HNL Expert. De grandes perspectives en potentiel que j’espère partager très vite avec vous.