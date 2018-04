Adaptive Insights à l’assaut du marché français avec sa plateforme Business Planning Cloud

Adaptive Insights, éditeur d’une nouvelle génération d’outils de planification d’entreprise, poursuit sa croissance et son expansion en France sur un rythme élevé avec une assistance au niveau local, un réseau de partenaires et de nouveaux clients dans le pays. Dans le cadre de son développement dans l’Hexagone, la société entend fournir sa solution Business Planning Cloud aux entreprises françaises qui souhaitent optimiser leur agilité dans un environnement en rapide évolution. Adaptive Insights a récemment annoncé un chiffre d’affaires annualisé de plus de 100 millions de dollars grâce à sa plateforme conviviale utilisée par les fonctions métier et finances.

Fort de sa solide croissance enregistrée aux États-Unis, Adaptive Insights continue d’étoffer son portefeuille de clients en Europe en signant des contrats avec des entreprises de toutes dimensions issues de multiples secteurs d’activité. ASCO Industries, société basée en France et leader dans la conception et la fabrication d’équipements pour l’industrie aéronautique, a choisi Adaptive Insights pour ses opérations de planification couvrant l’ensemble de son infrastructure.

« Lorsque nous avons pris la décision de migrer nos fonctions de planification vers le cloud, Adaptive Insights s’est imposé comme un choix évident, a déclaré Nicola Cheesman, Chief Revenue Officer d’ASCO Industries pour l’Europe et le Moyen-Orient. Nous souhaitions nous doter d’une solution conviviale pouvant être utilisée par tous et qui n’exigerait ni développement, ni programmation informatique complexe, mais qui pourrait accompagner la croissance de notre activité et être modélisée par les utilisateurs, et non par des programmeurs informatiques. Nous nous réjouissons qu’Adaptive Insights ait étendu sa présence et ses services d’assistance dans notre région au moment même où un nombre croissant d’entreprises françaises adoptent sa solution Business Planning Cloud pour la planification, le reporting et l’analytique. »

La France est un marché clé où Adaptive Insights continuera d’investir dans les moyens de ventes, de support technique et de services, pour répondre à l’augmentation de la demande dans la région. Adaptive Insights dispose actuellement de bureaux au Royaume-Uni et a annoncé l’an dernier son expansion en Europe du nord.

« Les entreprises sont à la recherche d’une plateforme de planification puissante, simple d’emploi et pouvant être utilisée par tous les employés amenés à planifier leurs opérations, confie Fred Gewant, chief revenue officer, chez Adaptive Insights. Nous sommes convaincus que le lancement de notre solution Business Planning Cloud sur le marché français représente une formidable opportunité pour les entreprises de toutes tailles qui souhaitent déployer une plateforme de planification business orchestrée par la fonction Finances. Grâce à la mise en place d’une équipe dédiée et d’un solide réseau de partenaires à travers le pays, nous disposons des meilleurs atouts pour aider les entreprises françaises à transformer leur processus de planification. »

Des ressources dédiées et des distributeurs de premier plan au service de la croissance dans l’Hexagone

Pour répondre aux attentes croissantes de ses clients, Adaptive Insights a déployé en France une équipe comprenant un nouveau directeur Channel qui aura pour mission de gérer les activités commerciales des partenaires français. Le réseau de distribution français repose actuellement sur des partenaires établis tels qu’Alsight, Censio, Génération Conseil, Iena, Kelerian Group et ViaReport. Ensemble, ces sociétés servent une clientèle en pleine croissance qui bénéficie de services de ventes et de support approfondis concernant la plateforme Business Planning Cloud, et des solutions de planification spécialement conçues par Adaptive Insights pour les équipes dédiées à la finance et aux ventes.