Alteryx signe de nouveaux clients

Alteryx, Inc., spécialiste des logiciels d’analyse de données, annonce la signature de nouvelles références internationales. Six mois après l’ouverture de son bureau français, Alteryx confirme sa capacité à répondre aux enjeux économiques et technologiques, ainsi que son expertise dans la préparation, l’agrégation et l’analyse des données.



Dans une économie de plus en plus concurrentielle, les entreprises doivent réduire le temps de gestion des données afin d’affiner, en temps réel, leur stratégie et, à long terme, augmenter leur chiffre d’affaires. En effet, les habitudes de consommation changent, les utilisateurs veulent des services et offres personnalisées et seule une analyse fine des données le permet. Pour cela, les entreprises ont besoin d’outils fiables, intuitifs et efficaces pour permettre à l’ensemble des collaborateurs de prendre les meilleures décisions.



Alteryx, le choix d’un partenaire de confiance



Accor et AG2R ont choisi la solution d’Alteryx afin d’améliorer l’expérience analytique de leurs data analysts tout en transformant leur manière de collaborer. Le groupe hôtelier français a doté son département Analytique de l’offre Alteryx pour permettre l’extraction des bases de données SQL et améliorer la finesse des données. Alteryx facilite également la façon de travailler au sein même de ladite équipe.



De son côté, AG2R a fait le choix d’Alteryx afin de mieux analyser les contrats de ses clients et vérifier leurs garanties. Auparavant, les équipes passaient de nombreuses heures à identifier l’exhaustivité des contrats clients et il leur était impossible d’analyser les importants volumes stockés dans différentes bases de données. Grâce à Alteryx, les workflows qui nécessitaient des heures de traitement sont réalisés maintenant en 25 secondes.



Enfin, de son côté Renault utilise Alteryx dans plus d’une dizaine de pays et il est prévu, qu’à terme, la solution soit implémentée dans 30 pays. Les départements RH, Marketing et Finance sont les premiers impactés et aujourd’hui le groupe estime que chaque employé utilisant l’outil économiserait jusqu’à 6h de travail pour consolider les données. Compte tenu du volume de données et de la complexité des calculs, Alteryx simplifie fortement le travail de ces équipes.



« Nous sommes heureux que ces entreprises aient choisi Alteryx pour tirer le meilleur parti de leurs données. Ces dernières sont une vraie mine d’or pour les sociétés, car elles permettent de savoir quelles sont les réelles habitudes de consommation des utilisateurs. Grâce à Alteryx, elles peuvent en extraire la quintessence afin de mieux les analyser, les contrôler, mais aussi les sécuriser. Notre solution en libre-service vise à simplifier le travail quotidien des équipes métiers pour leur permettre de prendre des décisions stratégiques et être compétitifs », conclut Raphaël Savy, Directeur Europe du Sud d’Alteryx.