Amplitude annonce un chiffre d’affaires de 312 millions de dollars en 2024

Amplitude, Inc. (Nasdaq : AMPL), leader de l’analyse digitale (digital analytics), annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour son quatrième trimestre et son exercice clos le 31 décembre 2024 :



● Le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) s'élève à 312 millions de dollars, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente.



● Avec un chiffre d'affaires de 78,1 millions de dollars au quatrième trimestre 2024, Amplitude enregistre une hausse de 9 % par rapport à l'année précédente.



L'innovation et l'adoption client stimulent une forte croissance



Dans un monde où la croissance des entreprises repose de plus en plus sur la qualité des expériences digitales qu’elles proposent, les équipes cherchent à mieux comprendre le comportement de leurs clients afin d’optimiser leurs parcours et leurs interactions. Amplitude répond à ce besoin grâce à une plateforme d’analyse digitale qui offre une visibilité inégalée sur l’usage réel des produits afin d’en améliorer les performances.



L’année 2024 marque une accélération significative pour Amplitude, avec une croissance soutenue du nombre de clients qui dépasse désormais les 3800. Par ailleurs, le nombre de clients générant plus de 100 000 dollars d’ARR a progressé de 16 %, atteignant 591.



« Amplitude a clôturé l’année 2024 sur une note très positive. Notre approche de plateforme séduit toujours plus de clients et nous enregistrons des avancées majeures auprès des entreprises », déclare Spenser Skates, PDG et cofondateur d’Amplitude. « Pour réussir aujourd’hui, chaque entreprise a besoin de données fiables, d’une compréhension fine du comportement de ses utilisateurs au sein des produits et d’outils concrets pour agir. C’est exactement ce que nous offrons avec notre plateforme intégrée. »



Amplitude a consolidé sa position de leader grâce à plusieurs innovations stratégiques l’année passée :



● Guides and Surveys : une nouvelle fonctionnalité permettant aux entreprises d’améliorer l’onboarding et l’engagement client grâce à des guides interactifs et des sondages basés sur des insights comportementaux. Ce lancement fait suite à l’acquisition de Command AI, startup spécialisée dans l’assistance utilisateur basée sur l’IA.



● Web Experimentation : un outil A/B testing intuitif permettant aux équipes produit, marketing et ventes de tester rapidement des fonctionnalités au sein des produits sans code et d’optimiser les taux de conversion.



● Amplitude Made Easy : une refonte de l’expérience utilisateur de la plateforme qui simplifie radicalement l’exploitation des données analytiques et accélère l’accès aux insights exploitables.



● Session Replay : une fonctionnalité permettant aux entreprises d’analyser visuellement le parcours des utilisateurs sur leurs sites et applications, en combinant des données qualitatives et quantitatives pour une compréhension approfondie du comportement client.



Grâce à ces avancées, Amplitude se positionne comme l’outil tout-en-un permettant aux entreprises d’analyser, comprendre et optimiser l’expérience digitale de leurs utilisateurs.



Fort de ces nouveautés et de cette dynamique positive, Amplitude projette de réaliser un chiffre d’affaires situé entre 78.5 et 80.5 millions de dollars au premier trimestre 2025, ainsi qu’un chiffre d’affaires annuel estimé entre 324.8 et 330.8 millions de dollars.