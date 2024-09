Amplitude simplifie son offre d’analytique et réinvente l’expérience client

Amplitude, Inc. (Nasdaq : AMPL) leader des Analytics Digital, propose désormais une expérience de plateforme radicalement simplifiée. Avec Amplitude Made Easy, l’exploitation des informations clients est simplifiée et plus accessible aux professionnels utilisateurs de la plateforme.



L'analyse digitale est restée complexe trop longtemps. Qu’il s’agisse de sa prise en main, car elle nécessitait que les entreprises s’appuient sur une équipe d'ingénieurs pour mettre en place le pipeline de données et instrumenter les événements, ou encore de son exploitation-même, parce que les équipes doivent savoir quoi interroger, comment créer des cohortes et quoi mesurer. Pouvoir générer de la valeur grâce à cette dernière n’est pas chose aisée non plus, car la plupart des gens ne savent pas comment analyser les données ou les traduire en actions. Amplitude sur le point de changer tout cela.



Avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et une expérience utilisateur remaniée, Amplitude Made Easy supprime les tâches lourdes pour que les équipes puissent démarrer, obtenir des informations et générer de la valeur plus rapidement. Désormais, les utilisateurs peuvent configurer la plateforme Amplitude avec une seule ligne de code et capturer immédiatement les actions de leurs clients dans leur application ou site Web. Ils peuvent également tirer parti d'informations prêtes à l'emploi et d'un moteur de recherche alimenté par l'IA pour obtenir les réponses, les meilleures pratiques, les modèles et les informations dont ils ont besoin sans avoir à construire ou à analyser quoi que ce soit.



« La technologie ne devrait pas être difficile à utiliser. Nous avons reconstruit notre plateforme pour rendre l'analyse plus facile », déclare Spenser Skates, cofondateur et PDG d'Amplitude. « Nous sommes ici à l’origine de la plus grande réinvention de l'avenir de l'analyse digitale depuis que nous avons créé la société il y a 12 ans. La simplicité radicale est la clé pour tous ceux qui utiliseront des données à l'avenir. »



Avec une expérience utilisateur remaniée et de nouvelles capacités, les utilisateurs bénéficient de flux de travail intuitifs et de résultats puissants. Les nouvelles fonctionnalités comprennent :



● La mise en place d'une ligne de code : la mise en route d'Amplitude nécessitait auparavant des semaines de temps d'ingénierie. Désormais, une seule ligne de code permet d'accéder à la plateforme d’Amplitude de bout en bout avec Analytics, Session Replay, CDP, et Experimentation.



● Des analyses Web et de produits prêtes à l'emploi : les équipes devaient auparavant construire des tableaux de bord et des graphiques pour comprendre leurs données. Désormais, Amplitude met instantanément en lumière des insights en temps réel pour les équipes “growth”, marketing et “produit”. Les utilisateurs peuvent tirer parti de ces aperçus pour comprendre les performances des campagnes, la conversion, la rétention, l'engagement des fonctionnalités, et plus encore, sans avoir à construire quoi que ce soit.



● Autocapture : les plans de suivi fastidieux ne sont plus un obstacle. Désormais, il est possible pour les utilisateurs de capturer les clics, les pages vues et les autres interactions des utilisateurs sur leur site Web ou leur application avec un minimum d'ingénierie. Les équipes peuvent alimenter automatiquement des mesures de référence et des tableaux de bord et utiliser un étiquetage visuel pour identifier ce qu'il faut mesurer. L'autocapture s'intègre de manière transparente au suivi de précision d’Amplitude, le meilleur de sa catégorie, pour rendre la rampe d'accès à la plateforme plus rapide que jamais.



● Ask Amplitude : il est désormais possible, au sein de la plateforme, de poser des questions en anglais simple et d’obtenir des réponses en temps réel alimentées par l'IA générative. Amplitude ne se contente pas de fournir les réponses, elle visualise les données, fait des recommandations sur la prochaine question à poser et s'appuie sur le contexte passé pour plus de précision et de pertinence.



● Galerie de modèles : au lieu de passer des heures à déterminer ce qu'il faut mesurer et comment construire un graphique à partir de zéro, les équipes peuvent s'appuyer sur des modèles construits par des leaders de communautés de produits et de croissance, notamment Elena Verna et Timo Dechau . Ces modèles traitent des cas d'utilisation les plus courants par secteur et par rôle, notamment la rétention, la croissance basée sur le produit et la performance des campagnes.



Ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd'hui pour tous les utilisateurs et sont incluses gratuitement dans le plan Starter.



« Peu de choses permettent aux entreprises d'être plus performantes que des analyses en libre-service exceptionnelles », déclare Alex Schlee, chef de produit senior chez MotorTrend. « Le modèle en libre-service d'Amplitude a changé la donne en mettant des données cohérentes entre les mains de nos équipes “produit”, d'analyse, d'ingénierie et de rédaction. Le fait de permettre à n'importe quel membre de notre organisation de générer des informations via Amplitude nous a permis d'apporter rapidement des améliorations et des optimisations au-delà de ce que l'on aurait pu imaginer. »