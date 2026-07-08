Cloudera et VAST Data annoncent un partenariat stratégique pour fournir une plateforme de données d’IA disponible partout

Cloudera, le seul éditeur qui intègre l’IA aux données, où qu'elles se trouvent, annonce un partenariat stratégique avec VAST Data, entreprise à l’origine du système d’exploitation IA, afin de mettre à disposition des clients une usine d’IA unifiée, un environnement de production évolutif où les données sont ingérées, affinées, gouvernées et fournies en continu pour l’entraînement et les inférences des modèles d’IA. Cette infrastructure est disponible pour les entreprises qui opèrent sur des environnements sur site et sur les clouds publics. Elle facilite la mise en place d’un modèle opérationnel d’IA, tout en permettant aux entreprises de déployer des services d’IA là où ils répondent le mieux aux besoins en matière de performances, de conformité et de coûts. Cette collaboration intègre les services de données conteneurisés de dernière génération de Cloudera avec le système d’exploitation IA de VAST, qui rassemble des capacités de stockage haute performance, de bases de données et de namespace global sur une plateforme unique afin d’alimenter l’IA, l’analytique et les workloads essentiels à l’activité des entreprises à grande échelle. Cette couche de plateforme de données, basée sur le design de référence NVIDIA AI Data Platform, transforme les données d’entreprise latentes en données prêtes pour l’IA qui alimentent l’usine d’IA.



Alors que les entreprises s’efforcent de déployer l’IA générative et agentique le plus rapidement possible, nombre d’entre elles se rendent compte que les architectures traditionnelles n’ont pas été conçues pour prendre en charge des pipelines d’IA en continu qui couvrent la préparation des données, l’entraînement, les inférences et l’analytique. L’une des conséquences est la sous-alimentation des GPU, lorsque les clusters d’accélérateurs coûteux demeurent inactifs, faute de données. Cette solution commune résout ce problème en s’assurant que les données puissent circuler efficacement tout au long du cycle de vie de l’IA, tout en alimentant continuellement les GPU à l’aide de données à haut débit et à faible latence, améliorant ainsi drastiquement l’utilisation, la performance et le retour sur investissement.



Bâtir une usine d’IA pour les entreprises



L’architecture lakehouse de Cloudera fournit des services de données portables et conteneurisés, qui incluent l’ingénierie de données, le streaming, l’analytique, l’apprentissage automatique et l’IA. Ceux-ci peuvent tous être déployés de manière cohérente sur des environnements hybrides et multiclouds. L’architecture Disaggregated Shared Everything de VAST sert de socle fondamental au système d’exploitation IA de VAST, offrant une infrastructure de données à l’échelle de l’exaoctet, des services de bases de données vectorielles intégrant NVIDIA cuVS pour l’indexation et la recherche vectorielles accélérées par GPU, ainsi qu’un stockage haute performance optimisé pour les clusters de GPU modernes et les workloads d’IA. Ensemble, le système d’exploitation IA de VAST, qui s’appuie sur le design de référence NVIDIA AI Data Platform et sur la puissance de calcul accélérée de NVIDIA, transforme les données d’entreprise latentes en données activées, prêtes pour l’IA, tandis que Cloudera fournit, au-dessus de cette couche, ses services d’ingénierie de données, d’analytique, de gouvernance et d’IA.



L’offre conjointe des deux entreprises inclut :



Une architecture unifiée d’usine d’IA, allant de l’ingestion de données brutes au déploiement de modèles

Des opérations cohérentes sur l’ensemble des environnements de datacenters, de cloud privé ou de cloud public

La fin de la sous-alimentation des GPU grâce à des pipelines de données à ultra-haut débit et à faible latence

Une efficacité de la puissance de calcul considérablement améliorée qui garantit un niveau d’utilisation des GPU élevé et constant

Des performances de stockage supérieures à grande échelle pour les ensembles de données structurés, non structurés et multimodaux

Des environnements d’IA privée sécurisés grâce à des politiques de gouvernance et de conformité conçues pour les entreprises



Cette architecture permet aux entreprises de passer de l’expérimentation d’IA isolées à des systèmes d’IA prêts à entrer en production qui transforment en continu les données d’entreprises en résultats d’analyse pouvant déboucher sur des actions pour l’entraînement, les inférences, l’analytique, ainsi que les applications agentiques.



Ce partenariat met également en avant des solutions qui permettent de créer des usines d’IA privées en combinant l’infrastructure d’IA de NVIDIA, le logiciel NVIDIA AI Enterprise, le système d’exploitation IA de VAST en tant que plateforme de données fondamentale et les services de données et d’IA à destination des entreprises de Cloudera au sein d’une solution optimisée pour l’IA privée et souveraine. Le service Cloudera AI Inference, l’une de ces solutions, accéléré par les microservices NVIDIA NIM, permet aux organisations d’intégrer l’IA à leurs données et de déployer et faire évoluer n’importe quel modèle, y compris les derniers modèles ouverts NVIDIA Nemotron.



Les clients pourront accélérer leurs workloads Apache Spark grâce à NVIDIA cuDF afin d’accélérer de manière transparente les workloads Cloudera Data Engineering, en permettant aux tâches Spark de tirer parti des services de données à haut débit de VAST via un traitement accéléré par GPU, pour une optimisation renforcée des workloads d’IA.



Pour les grandes entreprises, en particulier celles qui opèrent dans des secteurs fortement règlementés, cela représente une solution de bout en bout, allant de l’infrastructure matérielle à la couche applicative, conçue pour bâtir des systèmes d’IA prêts à entrer en production, où qu’ils se trouvent.



Favoriser considérablement la croissance mutuelle



Ce partenariat combine 60 exaoctets de données gérées par les clients, débloquant ainsi des opportunités de nouveaux marchés considérables pour les deux partenaires et leurs clients. Cela s’ajoute à une demande croissante des entreprises portant sur une infrastructure d’IA privée, générant ainsi un gigantesque pipeline et de multiples opportunités futures de croissance du chiffre d’affaires.



« Les entreprises investissent des milliards en GPU. Pourtant, nombre d’entre elles ont du mal à les utiliser pleinement en raison de goulots d’étranglement au niveau des données, » affirme Abhas Ricky, Chief Business Officer & GM, Applied AI de Cloudera. « Ce partenariat avec VAST met fin à la sous-alimentation des GPU et permet aux clients de bâtir de véritables usines d’IA, au sein desquelles les données circulent de manière fluide de l’ingestion au résultat d’analyse. »



« La plupart des entreprises disposent d’ores et déjà des données dont elles ont besoin pour déployer l’IA. La difficulté réside dans la capacité à libérer toute la valeur de ces données afin de créer un pipeline continu d’inférence, d’affinement et d’analyse de données d’IA pour bâtir des applications intelligentes de dernière génération, » déclare Jeff Denworth, co-fondateur de VAST Data. « Ensemble, Cloudera et VAST aident leurs clients à bâtir des usines d’IA qui lient les données, l’intelligence et l’infrastructure au sein d’une plateforme opérationnelle unique pour l’IA sur l’ensemble des environnements hybrides. »



La solution conjointe d’usine d’IA Cloudera-VAST est disponible immédiatement via les équipes en charge des ventes et les écosystèmes partenaires des deux entreprises. Des architectures de référence, des modèles de déploiement validés et des solutions sectorielles spécifiques continueront d’être développés tout au long de l’année 2026.