Arrow distribuera les solutions d’informations en temps réel de Dataminr dans l’ensemble de la région EMEA

Dans le cadre de ce contrat, Arrow distribuera les solutions d’information en temps réel, alimentées par l’IA de Dataminr, permettant ainsi à ses partenaires de distribution de fournir des informations exploitables sur des événements majeurs, des menaces émergentes et des risques inattendus dans tous les domaines physiques, numériques et cyberspatiaux.



La plateforme de Dataminr met à disposition des informations en temps réel collectées parmi les signaux de données publics. Elle permet aux entreprises de renforcer leurs mesures de sécurité, de protéger les personnes et les biens matériels et d’améliorer la résilience dans les environnements d’exploitation complexes.



L’ajout de Dataminr renforce la position d’Arrow en assurant que ses partenaires de distribution et revendeurs puissent fournir des solutions intégrées qui associent les informations sur les menaces, la cyber-sécurité et les réponses opérationnelles.



Mike Worby, EMEA Head of Strategic Alliances de Arrow Entreprise Computing Solutions, confirme : « la société Dataminr est réputée pour la mise à disposition d’informations en temps réel qui permettent aux entreprises d’agir avec plus de rapidité et de précision. Elle fournit à nos partenaires un accès à des solutions d’informations animées par IA qui facilitent les prises de décision rapides et une meilleure résilience dans tous les environnements opérationnels et cyberspatiaux. »



Dataminr a acquis récemment la société ThreatConnect, une plateforme d’informations sur les cyber-menaces focalisée sur la contextualisation et la priorisation des menaces dans tous les environnements de données de clients internes. Cette acquisition vient renforcer les capacités de Dataminr à proposer des informations plus personnalisées et adaptives.



Dawn Ringstaff, Vice President, International Channels and Alliances chez Dataminr, ajoute : « la portée étendue et les compétences techniques approfondies dont Arrow bénéficie dans toute la région EMEA en font un partenaire idéal pour accélérer le déploiement de notre intelligence artificielle agentique de dernière génération et de nos informations en temps réel. Ce contrat permet à nos partenaires d’outrepasser la surveillance traditionnelle et de fournir aux entreprises les contextes spécifiques et perspectives prédictives dont elles ont besoin pour agir avec assurance avant qu’une crise ne s’intensifie. »