Ask for the moon lance les premiers Assistants IA ultra performants pour les missions critiques de l’industrie

Forte de plus de six années d'expérience à optimiser la gestion du savoir-faire de leaders industriels tels que Framatome, Airbus et SNCF, Ask for the moon dévoile sa nouvelle intelligence artificielle générative et conversationnelle. Ces Assistants IA permettent d’accélérer le partage des connaissances et de fluidifier l'accès aux informations complexes à l’échelle de l’entreprise.



La start-up permet aux experts et responsables de missions de diffuser rapidement et simplement leur expertise. Les collaborateurs, quant à eux, peuvent accéder en quelques clics à des réponses ultra fiables et précises, basées sur des sources validées par les experts. Si nécessaire, ils sont automatiquement mis en relation avec les personnes les plus compétentes au sein de l'entreprise pour approfondir leurs questions. L'objectif est clair : éviter les erreurs et optimiser le temps des équipes. Concrètement, la solution permet un gain de temps estimé de 3 heures par semaine pour chaque collaborateur et une réduction de 20% des sollicitations par mail.



La solution se distingue par son extrême fiabilité et précision, des éléments essentiels pour assurer la qualité et la cadence attendue sur les missions industrielles critiques. Contrairement aux IA généralistes, les Assistants IA d'Ask for the moon se basent sur un nombre restreint de sources uniquement sélectionnées par des experts internes à l'entreprise. Cette approche permet d'obtenir des réponses plus précises et adaptées aux spécificités de chaque industriel, qu'il s'agisse de naviguer dans la documentation complexe liée aux normes qualité, d'accélérer la réponse aux appels d'offres ou de diffuser les processus et méthodes de production adaptés. De plus, ils sont conçus pour reconnaître leurs limites et rediriger les utilisateurs vers des experts humains plutôt que de fournir des informations potentiellement erronées.



« Le savoir-faire, c’est l’humain. Bien utilisée, l’IA générative le révèle, connecte les experts et accélère la recherche dans les documents mais aussi le partage, transformant la collaboration en un levier puissant de performance industrielle. » souligne Clément Dietschy, CEO d'Ask for the moon.



Les premiers retours des clients partenaires sont plus qu'encourageant. Baptiste Poyet, chez Airbus Atlantic, témoigne : "Nous avons pu voir leur nouvelle solution en exclusivité et nous avons été très impressionnés. Dans l’industrie, on ne peut pas se permettre d’avoir une IA généraliste, qui risque d’halluciner ou de donner des réponses imprécises. Ask for the moon est la solution qui répond à nos exigences de fiabilité, grâce notamment à ces Assistants IA spécialisés, capables de dire “Je ne sais pas””.