Automation Anywhere lance une plateforme RPA en tant que service alimentée par l'IA pour accélérer l'adoption du RPA à l’échelle internationale

Enterprise A2019 est désormais disponible à la fois sur site et dans n'importe quel cloud public, privé ou hybride. Elle offre une RPA en tant que service à tout utilisateur de tous types d’entreprises, quel que soit le canal de distribution, et ceci partout dans le monde. Cette plateforme, maintenant disponible dans plus de 14 langues, réduit considérablement les coûts et les obstacles infrastructurels afin de faciliter l'adoption de la RPA.



La plateforme phare de l'entreprise – inspirée par les méthodes de travail des employés – comprend désormais plus de 175 nouvelles fonctionnalités réparties sur 40 produits différents pour simplifier l'automatisation du business. Elle intègre également les commentaires de plus de 3 000 clients dans le monde entier et des milliers d'heures de recherche et de développement – dans l’optique de répondre aux estimations fixées à 100 milliards de dollars d'opportunités prédits par les analystes du secteur.



« Au fur et à mesure que les technologies évoluent, elles arrivent à un point fatidique. Pour continuer à évoluer, il faut s'écarter de ce que tout le monde fait déjà », a déclaré Mihir Shukla, PDG et cofondateur d'Automation Anywhere. « Enterprise A2019 est ce nouveau point de départ, avec une expérience utilisateur rafraîchissante et instantanée qui élimine les frictions que de nombreuses entreprises connaissent encore au moment de la création ou du déploiement des robots. Dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme à partir de n'importe quel navigateur web, ce qui augmente considérablement la vitesse de déploiement de la RPA."



La nouvelle plateforme Enterprise A2019 offre des capacités sans précédent, telles que :



Une facilité d'utilisation instantanée : l’interface web intuitive simplifie le développement de robots et aide les entreprises à automatiser un plus grand nombre de processus d’entreprise. À l'aide d'un navigateur web, les utilisateurs de tous niveaux de compétence peuvent se connecter et construire leurs premiers robots en quelques minutes. Il n'y a rien à installer, configurer ou maintenir. La plateforme RPA permet aux utilisateurs de créer sans effort des robots logiciels sur n'importe quel système d'exploitation – Windows, Mac OS ou Linux – et sur n'importe quel appareil.



Une plateforme cloud-native : Enterprise A2019 offre aux clients une RPA en tant que service dans le cloud, ainsi qu'un déploiement sur site avec confidentialité, sécurité et cryptage des données. Le modèle logiciel en tant que service permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages inhérents à la RPA, mais avec un coût de possession réduit, une évolutivité quasi illimitée et une réduction du délai de rentabilisation. C'est au client de choisir entre le déploiement sur site ou l'approvisionnement dans le cloud.



Une plateforme imprégnée à l'intelligence artificielle (IA) : les utilisateurs ont désormais la possibilité d'exploiter les capacités d'IA intégrées et d’appliquer facilement des solutions d'IA tierces, telles que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et la modélisation prédictive, le tout avec la simplicité du glisser-déposer de l'IA dans tous les flux de travail automatisé.



Une nouvelle Attended Automation 2.0 : les utilisateurs ont maintenant accès à une nouvelle technologie d'automatisation qui permet une plus grande collaboration entre les équipes et le workflow. Cela rend l'automatisation des processus en « front office » beaucoup plus facile, plus rapide et plus rentable.



« De nombreuses entreprises reconnaissent aujourd'hui les avantages de l'automatisation et sont entrain de comprendre les meilleures stratégies pour une mise en œuvre optimale », déclare Sarah Burnett, Vice Présidente et analyste du Groupe Everest. « Avec des fonctionnalités telles qu'une expérience utilisateur spécifique à une fonction, la disponibilité sur différents clouds, la RPA en tant que service et des capacités AI intégrées, cette nouvelle version d'Automation Anywhere pourrait simplifier l'automatisation et réduire son coût de possession. Ce type de développement va accroître le marché de l'automatisation, en le mettant à la portée d'un plus grand nombre d'entreprises ayant des budgets et des compétences techniques différentes. »



« Enterprise A2019 dispose d'une nouvelle interface web rationalisée pour une variété d'utilisateurs, permettant un environnement de travail collaboratif, tout en améliorant l'efficacité et la productivité » déclare Marshall Couch, consultant en automatisation intelligente, Eastman. « Le téléchargement et la gestion des robots étaient auparavant fastidieux, mais avec la nouvelle plateforme basée sur le cloud, les robots sont disponibles à la demande pour améliorer l'évolutivité et simplifier l'accès et les fonctionnalités des utilisateurs. »



Automation Anywhere Enterprise A2019 est disponible dès aujourd'hui dans le monde entier pour les entreprises.