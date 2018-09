Automatisation intelligente : Wall-E est notre ami

L'intelligence artificielle permet d’analyser les capacités et les compétences des collaborateurs et pour identifier des missions qui leur correspondent davantage. Elle est un observateur de marché en mesure d’alerter les salariés en cas de rémunération trop basse. Sous l'impulsion de l'automatisation, le marché du travail évolue et de nouveaux domaines professionnels émergent, notamment celui des formateurs pour systèmes d'IA.



Le secteur manufacturier semble être le plus concerné par l'automatisation, offrant ainsi d’énormes avantages. Le déploiement de robots permet aux entreprises de maintenir certaines étapes de production importantes dans leur pays d'origine au lieu de les délocaliser. Les emplois sont ainsi sécurisés et les entreprises peuvent se concentrer de plus en plus sur le développement de solutions innovantes. Cependant, certains secteurs sont plus matures que d’autres en raison du temps passé à décortiquer les process et à les maîtriser dans leur intégralité.



Progressivement, ce changement se traduira directement par une demande croissante de collaborateurs possédant une expertise technique pour former les systèmes et modèles d'IA. Ces « formateurs d'IA » devront s'assurer que les systèmes peuvent fournir les fonctionnalités attendues, en les formant et en leur « enseignant » comment corriger les erreurs ou imiter le comportement humain.

À l'avenir, les analystes IA seront également très recherchés. Les systèmes d'IA ne pouvant pas prendre des décisions pertinentes par eux-mêmes, il est essentiel d’avoir une interface qui peut analyser leurs données, émettre des recommandations et les transmettre aux employés concernés de manière compréhensible. Dans ce contexte, les experts possédant des connaissances approfondies dans des systèmes hautement techniques et mécanisés seront très prisés. Plus un système est mature, plus il est difficile de prendre des décisions d'affaires et des mesures sur la base des informations recueillies.