Wipro s’asssocie à Moogsoft afin de fournir des solutions AIOps de nouvelle génération

La plateforme AIOps de Moogsoft, alimentée par des algorithmes d'apprentissage machine (ML) conçus tout spécialement, aide les équipes informatiques à détecter et à corriger les incidents informatiques en temps réel dans les applications, les réseaux et l'infrastructure informatique, assurant ainsi une prestation de services continue aux clients.



Wipro HOLMES™, la plate-forme d'Intelligence Artificielle et d'automatisation de Wipro, en partenariat avec Moogsoft, fournira des capacités de bout en bout pour la transformation AIOps. Ce partenariat aidera les clients à améliorer considérablement la disponibilité des nouvelles technologies au sein de leur entreprise grâce à une gestion unifiée des alertes, à l'analyse des causes profondes, à la détection proactive des anomalies et aux capacités prédictives. Il permettra à Wipro d'accélérer le processus de transformation numérique à destination de ses clients et d'offrir une plus grande agilité commerciale, une productivité accrue pour les développeurs et une meilleure expérience utilisateur.



« Moogsoft est un leader de l'industrie et notre partenaire clé dans le domaine des solutions AIOps. Nous avons également investi dans l'entreprise par l'intermédiaire de Wipro Ventures, la branche d'investissement stratégique de Wipro Limited. La plateforme AIOps de Moogsoft, leader sur le marché, permettra à nos clients d'adopter une approche de gestion des incidents plus proactive et mieux adaptée à chaque situation. Nous sommes confiants dans le fait que ce partenariat renforcera notre pratique AIOps pour le marché des fournisseurs de services gérés », a affirmé Kiran Desai, Senior Vice President and Global Head, Cloud and Infrastructure Services, Wipro Limited.



« Wipro a développé une impressionnante aptitude AIOps pour aider les entreprises mondiales à accélérer leurs initiatives de transformation numérique, qui exigent une assurance de service continu. La puissance combinée de Moogsoft et de Wipro transformera l'économie des opérations informatiques et du support informatique en permettant la détection proactive des pannes, des alertes pertinentes et la réduction de la charge de travail des équipes informatiques et DevOps. Les capacités brevetées de notre plateforme AIOps, combinées à la portée de Wipro sur le marché et à son solide portefeuille de services gérés, permettront aux clients de devenir plus agiles et de réduire les risques commerciaux », Phil Tee, CEO and Founder, Moogsoft.