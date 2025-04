Avec le rachat de Metaplane, Datadog fournit l'observabilité aux équipes data

Datadog, Inc. (NASDAQ: DDOG), fournisseur de la plateforme de monitoring et de sécurité des applications cloud, annonce l'acquisition de Metaplane, une plateforme d'observabilité des données de bout en bout qui fournit un monitoring avancé basé sur le machine learning et le lignage au niveau des colonnes pour prévenir, détecter et résoudre les problèmes de qualité des données sur l’ensemble des données de l’entreprise.