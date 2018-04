BI’nGO : enfin une plateforme BI 360 pour les PME et les ETI

Le défi relevé par Solution B.I est de permettre aux entreprises de tout secteur et de toute taille d’amorcer le virage de la prise de décisions basée sur leurs données.



“Nous pouvons comparer la B.I avec la téléphonie mobile, les entreprises fonctionnaient avant son apparition mais elles ne peuvent plus s’en passer aujourd’hui” aime à rappeler Nicolas Scottini - chef de projet de BI’nGO chez Solution B.I - auprès des entreprises qui hésiteraient encore à passer le cap.



BI’nGO est une offre de service proposant une solution de Business Intelligence complète qui comprend l’extraction, le stockage, la gestion des données et le reporting comme le montre le schéma ci-dessous. Le tout dans une plateforme sécurisée :





Grâce à des processus mutualisés et une mise en place rapide, Solution B.I offre une solution sur mesure complète à un prix accessible pour les PME et les ETI. La force de ce produit est que les entreprises n’ont pas besoin de ressources ou d’infrastructures particulières pour profiter de BI’nGO.



La partie reporting étant opérée sur Microstrategy, les utilisateurs bénéficient des avantages qu’offre cet éditeur B.I dont la création de dashboards personnalisés, la visualisation sur tablette et mobile, l’intégration des documents PDF et Microsoft Office ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités y compris des outils data science.



Solution B.I est une entreprise à taille humaine qui possède des bureaux à Paris, Montréal, New-York, Dubaï et au Cambodge ce qui lui permet d’assurer une maintenance et un soutien en continu. Forte de sa solide expérience multi-industrie, cette société de service met en avant le consulting afin d’offrir des solutions sur mesure à ses clients.



Le slogan de BI’nGO reflète parfaitement la mission de ce produit à l’avenir prometteur : “Drive your data from business to intelligence”