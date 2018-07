BOARD lance un outil de migration pour HFM Hyperion Financial Management

BOARD International, leader mondial des outils d’aide à la décision pour les entreprises, lance un nouvel outil de migration de HFM Hyperion Financial Management à son logiciel BOARD.

La solution se comporte comme un outil de migration de données Oracle, permettant aux utilisateurs qui le souhaitent de gérer automatiquement le processus de transfert des données de HFM vers la plateforme décisionnelle tout-en-un de BOARD. BOARD fournit un environnement de planification et de reporting rapide, flexible et sans programmation, qui permet de ne pas dépendre du département informatique, et une alternative aux outils de reporting Oracle. La solution de migration complète la capacité native de BOARD à déplacer facilement les clients Essbase ou Hyperion Planning vers la plateforme BOARD.

Quelques uns des principaux avantages de la migration vers BOARD pour le reporting et la planification sont : la possibilité de créer des rapports d'écarts par rapport aux budgets, d'ajouter facilement de nouvelles variables de reporting et d'intégrer rapidement les données financières et de planification avec d’autres informations de l’entreprise, pour réduire le cloisonnement des données. Tous ces avantages sont basés sur une approche sans codage, ce qui signifie que les utilisateurs finaux peuvent devenir autonomes dans l'Analyse, la Simulation et la Planification.

"De nombreux utilisateurs recherchent une alternative à HFM et nous sommes ravis de présenter ce nouvel outil pour rendre la migration vers BOARD simple, rapide et efficace", a déclaré Giovanni Grossi, PDG de BOARD International. "L'un de nos principaux objectifs est d'accroître l'efficacité des entreprises et ce nouvel outil de migration nous permettra d'atteindre cet objectif en un temps record."