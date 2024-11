Black Friday : comment les géants du e-commerce font-ils pour gérer leurs données face aux pics de ventes saisonniers ?

À quelques jours du Black Friday, le monde du e-commerce se prépare à l'un des pics d'activité les plus importants de l'année. L'augmentation de la demande s'accompagne d'une très forte augmentation du volume de données. Comment des entreprises telles que La Redoute équilibrent le trafic de leur système, tout en maintenant une expérience client et une disponibilité optimales ? Discussion avec Diogo Gomes, responsable Cloud chez La Redoute & Dimitri Casvigny, Directeur Général Aiven France et Vice Président chargé du développement de l'entreprise et du développement durable du Groupe.



La Redoute : deux siècles de réinvention



Fondée il y a 186 ans en France, La Redoute est une référence historique en France - pionnière du commerce à distance et de la vente par correspondance et leader du e-commerce dans les secteurs de la maison, de la décoration et de la mode. Avec plus de 10 millions de clients dans 26 pays, l'innovation numérique est au cœur du succès de cette marque du Groupe Galeries Lafayette. En effet, sa marketplace en ligne propose des milliers d'articles de La Redoute ainsi que ceux de plus de 800 autres marques telles qu’Adidas, Mango et Monoprix, etc. Ce qui représente une base considérable de données construite au fur et à mesure des années.



En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 immobilisait le pays et que les gens passaient plus de temps chez eux, La Redoute a constaté une augmentation soudaine et significative de ses ventes. “Alors les transactions sur sa marketplace augmentaient, les données associées ont crû de manière exponentielle, mettant sous pression les bases de données PostgreSQL sur site, qui stockaient déjà de grandes quantités de données comme les prix des produits, les références SKU et les vendeurs” explique Dimitri Casvigny. “Les équipes géraient de manière traditionnelle nos bases de données et passaient jusqu'à 90 % de la journée à faire de la maintenance, des corrections et des mises à niveau.” raconte de son côté Diogo Gomes. L'entreprise a donc rapidement fait le constat qu’il devenait urgent de se rendre encore plus agile, réactive et évolutive pour faciliter par la suite la gestion des pics de charge liés aux événements commerciaux majeurs tels que le Black Friday.





Un pic des ventes nécessite une scalabilité du cloud



Le géant du e-commerce La Redoute a donc fait le choix de migrer son infrastructure de données vers Microsoft Azure pour améliorer la scalabilité et mieux gérer les charges maximales lors des pics de ventes annuels. “En utilisant la plateforme Aiven, nous avons effectué la transition en douceur de nos clusters PostgreSQL, Apache Kafka et OpenSearch vers Azure. De plus, l’entreprise a considérablement réduit le coût total de possession (TCO) de son infrastructure Azure.” poursuit Diogo. Désormais, Aiven prend en charge tous les secteurs d'activité de La Redoute, de la logistique et du marketing aux systèmes de commande et de paiement. “C’est là tout l'intérêt de faire appel à une entreprise externe spécialisée. Bénéficier de services numériques de qualité supérieure, réduire le coût total de possession et améliorer la sécurité, répondre aux exigences réglementaires et de conformité telles que le GDPR : autant d'exigences qui demandent beaucoup de temps et des compétences spécifiques.” explique Dimitri Casvigny. En effet, en interne un net changement a vite été constaté : Diogo a pu rapidement constater que cette prise en charge globale libérait considérablement les équipes qui peuvent désormais se concentrer plus facilement sur les projets métiers et livrer des solutions. “Nous sommes maintenant en capacité de déployer des bases de données en quelques minutes au lieu de plusieurs semaines !”



Et ensuite ?



Forte de ce succès, La Redoute envisage de standardiser ses opérations numériques à travers plusieurs pays afin d'améliorer l'efficacité et de faciliter le déploiement de nouvelles solutions. «Je pense que La Redoute doit maintenant créer des systèmes unifiés qui puissent être utilisés par chaque pays et leur permettre de répondre plus rapidement et de manière plus agile aux besoins de l'entreprise.” conclut Dimitri Casvigny.