Blue Prism se positionne à nouveau comme leader dans le Magic Quadrant pour l'automatisation robotisée des processus en 2020

Blue Prism (AIM : PRSM), leader international en automatisation intelligente, a été à nouveau distinguée par Gartner, Inc. dans le cadre de son « Magic Quadrant for Robotic Process Automation Software (RPA)1 ».



Dans le rapport 2020, Gartner a évalué 16 éditeurs et placé Blue Prism dans le quadrant des leaders sur la base de sa capacité d'exécution et de sa vision à 360°. Selon Gartner, « les leaders proposent des offres matures en adéquation avec la demande et ont fait preuve de la vision nécessaire pour maintenir leur position sur le marché au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Les leaders se distinguent par le fait qu'ils se concentrent sur leurs offres et y investissent au point de dominer le marché et de pouvoir en influencer l'orientation générale. »



Par conséquent, les leaders peuvent devenir les éditeurs à surveiller lorsque vous essayez de comprendre l'évolution possible du marché. Ils possèdent généralement une vaste base de clients satisfaits (par rapport à la taille du marché) et bénéficient d'une grande visibilité sur le secteur. Leur taille et leur force financière leur permettent de maintenir leur viabilité dans un contexte économique difficile. Les leaders s'adressent généralement à un large public en répondant aux exigences générales du marché. Il est toutefois possible qu'ils ne répondent pas aux besoins spécifiques des marchés verticaux ou d'autres segments plus spécialisés2.



« Nous pensons que notre position de leader est la reconnaissance de ce qui constitue le cœur de la révolution de l'automatisation : la possibilité d'interconnecter de multiples systèmes grâce aux agents virtuels », indique Jason Kingdon, président et directeur général de Blue Prism. « Notre technologie haute performance dépasse la RPA classique pour permettre aux collaborateurs de créer et de former une main-d'œuvre virtuelle qui imite les humains, s'adapte à la demande et se concentre sur les tâches en fonction des priorités de l'entreprise. Bientôt, chaque entreprise disposera d'une main-d'œuvre virtuelle pour automatiser, rationaliser et accélérer le travail : nous nous sommes engagés à concrétiser cette vision d'une main-d'œuvre virtuelle pour chaque entreprise. »



Blue Prism est le seul produit d'automatisation permettant de partager, de réutiliser et de déployer les automatisations de manière centralisée dans l'ensemble de l'entreprise. Les clients obtiennent ainsi une piste d'audit centralisée pour chaque processus automatisé, y compris les actions et l'historique de formation des agents virtuels, ce qui contribue à maintenir une transparence totale en matière de conformité et de gouvernance. L'approche low-code, voire l'absence de code, permet d'autonomiser les utilisateurs métier. Le système d'exploitation intuitif de Blue Prism permet de concevoir, de créer et de déployer facilement des automatisations de processus. La méthodologie d'implémentation du Robotic Operating Model (ROM®) de Blue Prism, leader du secteur, aide les utilisateurs à identifier, élaborer, développer et automatiser rapidement des processus d'entreprise à grande échelle.