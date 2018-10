Feed. s’appuie sur Emarsys pour personnaliser ses campagnes marketing

D’où vient le concept de Feed. ?



Anthony Bourbon, le fondateur enchainait les rendez-vous les uns après les autres sans avoir le temps de prendre un repas sain. Il a donc cherché une solution. Pour ce faire, il s’est entouré de chefs cuisiniers, de médecins nutritionnistes, et d’ingénieurs en nutrition humaine, pour élaborer une nouvelle forme d’alimentation. Le but ? Manger équilibré tout en respectant son corps.



Rapidement, le concept est adopté par les consommateurs et grâce au succès grandissant des produits Feed. sur les marchés, l’entreprise décide d’implémenter la solution d’Emarsys, éditeur indépendant de marketing cloud SaaS dans l’objectif de personnaliser ses campagnes marketing et d’améliorer la relation client.



Quel défi pour Emarsys ?



Feed. avait besoin d’une meilleure connaissance des données clients mais aussi de pouvoir réconcilier les données on et offline pour améliorer la rétention client et, sur le long terme, faire croître son chiffre d’affaire.



Après étude sur le marché des différentes solutions qui s’offraient à eux, Feed. a fait le choix d’Emarsys. Leur offre paraissait être la plus concrète et la plus efficiente. Plus que tout, Emarsys a su comprendre leurs besoins et a su s’adapter à ses derniers.



Feed. a tout d’abord souscrit à la Solution Suite pour faire leur segmentation. Par la suite, Feed. a également opté pour la solution Web Extend leur permettant d’analyser les comportements de leurs clients sur leur site internet. Feed. peut maintenant créer et envoyer des messages en temps réel, en fonction des interactions, dans l’optique d’être en permanence dans l'esprit du client.



Grâce à Emarsys, Feed. a pu réconcilier ses données onlines (achat, navigation, comportement, géolocalisation…) en un seul et même endroit. Cette fonction d’Emarsys était indispensable afin de pouvoir fusionner les informations, de consolider et activer la donnée client. Par ailleurs, la solution d’Emarsys a été choisie pour sa fonction Push display et web avec des critères de navigation.



Emarsys, un partenariat sur le long terme



Grâce à Emarsys, Feed. dispose aujourd’hui d’une meilleure maitrise du Repeat Marketing Organic. En effet, lorsque Feed. a déjà convaincu un client de faire au moins un achat et qu’il est satisfait du produit acheté, il est dorénavant plus simple de convaincre ce client déjà familiarisé avec l’entreprise de faire d’autres achats, notamment grâce aux informations récoltées sur le contenu de son panier. En comprenant l’historique des achats des consommateurs, la solution Emarsys permet à Feed. de déterminer plus en détails l’identité des clients ayant déjà acheté sur le site, de connaître leur panier moyen et de les inciter à réaliser de nouveaux engagements afin de devenir des clients récurrents.



La solution Emarsys donne également à Feed. la connaissance du time to market. En travaillant sur le time to market de l’ensemble de leurs produits, l’entreprise mise sur l’agilité et la création de valeur rapide et régulière pour leurs clients. Cet aspect a permis à Feed. de mieux adapter sa stratégie et par extension d’améliorer sa rentabilité.



Ouverture à l’international



L’ambition de Feed. ne s’arrête pas à nos frontières. Feed. aspire à s’exporter et à développer sa marque à l’internationale d’ici la fin de l’année. Des ouvertures au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en Allemagne sont d’ores et déjà prévues. « La solution Emarsys va nous accompagner dans ces autres pays. Si les résultats sont concluants, nous pourrons dupliquer les mécanismes sur les pays correspondants. »



Feed. vient tout juste de finir d’implémenter la solution d’Emarsys.