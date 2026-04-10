Brioche Dorée choisit Inpulse pour optimiser la gestion de ses points de vente

Présente dans plus de 250 points de vente en France, Brioche Dorée place l’innovation au cœur de sa stratégie de développement. Ce partenariat s’inscrit dans cette démarche, en faisant de la technologie prédictive développée par Inpulse un outil clé pour accompagner la transformation d’un modèle de restaurant plus efficace, plus durable et mieux adapté aux attentes des consommateurs.



Dans un secteur en constante évolution, où l’agilité opérationnelle et la rentabilité doivent aller de pair avec la qualité de service, les chaînes de restauration ont besoin d’outils puissants pour piloter leur activité. C’est dans cette logique que Brioche Dorée a décidé de faire confiance à Inpulse.



« Nous avons choisi Inpulse pour la puissance de sa technologie et sa capacité à accompagner les grands réseaux comme le nôtre dans la recherche de performance. La solution, en cours de déploiement, répond pleinement à nos enjeux de rentabilité et d’efficacité opérationnelle, tout en offrant une approche évolutive. Nous sommes convaincus qu’elle constituera un atout majeur pour renforcer la maîtrise de nos ventes et l’optimisation de nos stocks », déclare Olivier Voarick, Directeur général de Brioche Dorée.



Brioche Dorée place ainsi la technologie au service de la simplicité : chaque point de vente bénéficie d’un outil performant, automatisé et facile à prendre en main, qui calcule précisément les besoins en matières premières, optimise les approvisionnements et alerte les équipes en cas d’écart entre prévisions et performances réelles. Cette précision permet de gagner un temps considérable, de réduire les tâches manuelles, d’affiner la gestion des matières premières et d’anticiper avec justesse les pics d’activité, autant de leviers qui permettent aux équipes de se concentrer sur leur cœur de métier tout en améliorant leurs marges.



Cette initiative répond également aux attentes croissantes en matière de durabilité. En ajustant les commandes et en limitant les surplus, Brioche Dorée agit concrètement sur la réduction du gaspillage alimentaire, un enjeu majeur pour la restauration en 2025.



« Dans un marché où chaque point de marge compte, l’IA devient un levier stratégique. En accompagnant Brioche Dorée, nous démontrons qu’une exploitation intelligente de la donnée permet de gagner en précision, en réactivité et en rentabilité, tout en simplifiant la prise de décision à tous les niveaux », déclare Brice Konda, CEO et cofondateur de Inpulse.



À travers ce partenariat, Brioche Dorée confirme sa volonté d’innover pour répondre aux exigences d’un marché toujours plus compétitif, tout en plaçant la technologie au service d’une restauration boulangère plus responsable et performante.