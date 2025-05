Brittany Ferries, 1ère compagnie maritime française, signataire du Pacte Européen IA

Une démarche pionnière pour une intelligence artificielle éthique et responsable

En signant le Pacte Européen sur l’Intelligence Artificielle, Brittany Ferries s’engage à mettre en place une stratégie de gouvernance rigoureuse et une politique de sensibilisation des collaborateurs. Cette démarche ouvre aussi la voie à des échanges avec d’autres acteurs européens sur les bonnes pratiques, tout en permettant de définir les priorités stratégiques.

Dès 2024, Brittany Ferries a initié une stratégie de gouvernance afin de renforcer la maîtrise des risques liés à l'utilisation de l’IA générative, développer les compétences de ses collaborateurs et encourager une approche éthique.



Anne-Laure Fabre, membre du Comité de Gouvernance IA de Brittany Ferries, déclare : "À l'ère de la révolution technologique portée par l'Intelligence Artificielle, nous plaçons résolument l'humain au cœur de notre démarche. Nous construisons des solutions en partant de nos métiers et de leurs besoins concrets, au service de nos clients. Ce n'est pas la puissance de l'IA qui fait notre force, mais la manière dont nous l'encadrons pour qu'elle reste alignée avec les valeurs de Brittany Ferries, la maîtrise des risques et notre vision d'une innovation durable au service des territoires que nous relions."



Un dispositif transversal basé sur la gouvernance, la formation et la transparence

Brittany Ferries a mis en place plusieurs initiatives visant à garantir une intégration responsable de l'IA au sein de ses activités :



Gouvernance : Création, en février 2024, d'un comité dédié regroupant des membres de la direction, des ressources humaines, de Change management, de l'architecture digitale et de la cellule conformité. Ce comité a élaboré une charte de gouvernance sur les usages de l'IA, présentée au CSE, puis diffusée auprès des équipes dès janvier 2024.

Sensibilisation et formation des collaborateurs : Une communauté apprenante a été lancée en novembre 2024, impliquant différentes filiales de la compagnie. Une deuxième promotion est prévue pour septembre 2025, avec pour objectif l'expérimentation d'assistants virtuels améliorant la qualité de vie au travail et les performances opérationnelles. Parallèlement, un e-learning conçu par le service formation permet aux salariés de mieux appréhender les enjeux et les risques liés à l'IA générative.

Transparence : Création d’un logo à usage interne, identifiant les contenus « co-produits avec l’IA et vérifié par l’humain ».

Inventaire des systèmes d’IA : Recensement des outils à haut risque déjà intégrés aux logiciels utilisés afin d'assurer leur conformité.

Grâce à ces mesures, Brittany Ferries privilégie une approche de l'IA centrée sur l'humain, proche du terrain, au service des salariés et des clients.