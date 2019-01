C3 équipe Enel de la plateforme AI Suite pour sa transformation digitale

À l’issue de cinq ans de collaboration fructueuse, C3 équipe Enel de la C3 AI Suite, une gamme d’applications d’intelligence artificielle (IA) et d’applications analytiques pour les Smart Grids, qui a permis à l’opérateur de déployer en Décembre l’Enel Unified Virtual Data Lake, intégrant les données de ses activités en matière de vente, distribution, négoce, et de production d’énergies renouvelables et conventionnelles. La C3 AI Suite intègre, agrège et met à disposition les données unifiées provenant des systèmes ERP, RH, financiers et opérationnels, notamment SAP Hana, Oracle, Siemens, PostGreSQL, MongoDB et Cloudera, afin de déployer des applications d’IA de nouvelle génération au sein du groupe Enel.



« Enel et C3 collaborent étroitement depuis ces cinq dernières années afin de développer et de déployer une plate-forme Big Data Groupe avec des applications IA et IoT », explique Thomas M. Siebel, CEO de C3. « Par son rang de leader, sa vision et ses compétences techniques, Enel se démarque de nombreuses entreprises dans sa façon d’adopter l’IA et l’IoT, le Machine Learning et le Deep Learning, afin de transformer ses processus opérationnels et d’en tirer une valeur économique et sociale »



La C3 AI Suite permet à Enel de fournir à ses développeurs, data scientists et analystes une vue commune et sécurisée de toutes ses données, afin que ceux-ci puissent collaborer et développer rapidement des applications d’IA.



« Il est essentiel pour Enel de mettre à profit la puissance de l’IA et de l’IoT afin d’accomplir sa transformation digitale, tout en apportant une valeur considérable à ses clients et actionnaires », souligne Fabio Veronese, responsable du pôle numérique infrastructures et réseaux chez Enel. « La collaboration avec C3 nous permet de tirer parti de processus métiers innovants rendus possible par le Big Data, ouvrant ainsi une nouvelle ère de gains d’efficacité opérationnelle qui va renforcer notre position de leader de la transition énergétique. »



« Le succès de C3 auprès d’Enel est dû à notre expérience du traitement des Big Data, du cloud d’entreprise, de l’analytique complexe et, sans doute plus particulèrement, à nos capacités intégrées de Machine Learning. Ce succès a été possible grâce à la collaboration efficace avec Enel. Les résultats de ce partenariat permettent à Enel d’agréger de grandes quantités de données en temps réel, de développer et d’exécuter des milliers d’algorithmes nécessaires à leur analyse et à la production de millions de prévisions chaque jour, le tout étant conçu pour augmenter la vitesse et la précision des prises de décisions opérationnelles du groupe », commente Ed Abbo, président et CTO de C3. « Nous mettons en place une infrastructure analytique avancée pour le futur digital d’Enel, tout en capitalisant sur ses investissements passés dans les infrastructures de données. »