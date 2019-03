C3 annonce 10 nouvelles alliances avec des intégrateurs système de premier plan

C3, leader des logiciels d’intelligence artificielle (IA) destinés à accélérer la transformation digitale des entreprises, lance le programme de partenariat C3 afin d’adapter le déploiement de la technologie IA de C3. Les dix premiers partenaires à rejoindre le programme sont BGP Management Consulting, CGI, Clarity Insights, intelia, Neal Analytics, Ortec, Pariveda Solutions, Solstice et West Monroe Partners.



Ensemble, les partenaires de C3 comptent plus de 3 000 employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, disposant de compétences en ingénierie de données, en science des données et en développement d’applications pour la Suite C3 AI.



Les professionnels partenaires de C3 obtiendront une certification sur les principes fondamentaux de la Suite C3 AI ainsi que des spécialisations dans le développement d’applications et de science des données. Ils permettront aux clients de générer plus rapidement de la valeur en prenant en charge les implémentations de la Suite C3 AI ainsi que des applications de C3, notamment C3 Predictive Maintenance, C3 Anti-Money Laundering, C3 Energy Management, C3 Fraud Detection, C3 Sensor Health, et C3 Inventory Optimization.



« Le marché des applications logicielles IA et IoT devrait dépasser les 250 milliards $ d’ici 2021. Nous sommes ravis de travailler avec des fournisseurs de services innovants et de premier plan afin de créer de nouvelles opportunités pour des organisations mondiales travaillant dans divers secteurs comme le pétrole et le gaz, les soins de santé, la distribution, les services publics, l’exploitation minière, les services financiers, l’aérospatiale et la défense », a déclaré Ed Abbo, CTO de C3. « Ensemble, C3 et ses partenaires vont pouvoir résoudre des problèmes qui étaient auparavant insolubles et générer de la valeur en seulement quelques semaines au lieu de plusieurs années. »