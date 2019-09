C3.ai et BHGE annoncent le lancement de leur première application d’intelligence artificielle, BHC3 Reliability

C3.ai et Baker Hughes, une filiale de GE (NYSE : BHGE), annoncent le lancement de BHC3 Reliability™, la première application logicielle d’intelligence artificielle (IA) développée par la joint-venture BakerHughesC3.ai.



Dévoilée à l’occasion de l’événement UNIFY2019 de BHGE, cette application disponible dès à présent fait appel à des modèles prédictifs de deep learning, au traitement du langage naturel et à la vision industrielle pour réaliser l’agrégation continue des données issues des réseaux de capteurs au sein des usines, des systèmes d’entreprise, des notes de maintenance et des schémas de canalisations et d’instrumentation. A partir des données historiques et temps réel provenant de l’ensemble des systèmes, les modèles de machine learning (ML) de BHC3 Reliability™ identifient les anomalies qui aboutissent à des pannes d’équipements et à des perturbations de processus. Les alertes de l’application permettent aux opérateurs d’agir proactivement afin de réduire les temps d’arrêt et les pertes de revenus.



Applicable aux opérations dans tous les secteurs de la chaîne de valeur énergétique, l’approche « système de systèmes » de BHC3 Reliability™ s’adapte à l’ensemble des équipements et processus sur les plateformes offshores et à terre, dans les stations de compression, les raffineries et les sites pétrochimiques, afin de réduire les interruptions d’activité et d’améliorer la productivité.



L’application d’IA BHC3 Reliability™, alimenté par BHC3 AI Suite, s’appuie sur l’expertise de BHGE en enrichissant les alertes de l’application avec des recommandations pour la prévention des pannes et des actions prescriptives.



« Cette application démontre la réactivité de l’équipe de BakerHughesC3.ai pour répondre au besoin d’applications d’IA qui améliorent la productivité, l’efficacité et la sécurité des entreprises pétrolières et gazières », souligne Derek Mathieson, Directeur marketing et CTO de BHGE. « BHC3 Reliability produit des analyses de données de l’ensemble des systèmes, rendues possibles grâce à l’utilisation de technologies IA/ML. »



« Le lancement rapide de BHC3 Reliability peu après la création de la joint-venture entre C3.ai et BHGE confirme clairement que BakerHughesC3.ai est une force de transformation pour l’industrie du pétrole et du gaz », commente Ed Abbo, Président et CTO de C3.ai. « Notre collaboration nous place dans une situation idéale pour apporter une valeur significative aux compagnies pétrolières et gazières en déployant rapidement des applications d’IA avancées et spécialisées pour divers cas d’usages tout au long de la chaîne de valeur énergétique. »