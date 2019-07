C3.ai et Baker Hughes, une filiale de GE, annoncent une joint-venture en vue de commercialiser des solutions d’IA dans le secteur pétrolier et gazier

C3.ai et Baker Hughes, une filiale de GE (NYSE : BHGE), annoncent une joint-venture associant l’expertise complète de BHGE dans le domaine du pétrole et du gaz à la suite logicielle d’IA de C3.ai afin d’offrir des technologies de transformation digitale qui permettront à l’industrie pétrolière et gazière de franchir de nouveaux paliers de productivité.



L’IA appliquée au secteur pétrolier et gazier contribue à améliorer les performances globales en ingérant des quantités massives de données, en apportant des informations précieuses quant aux environnements opérationnels et en réalisant des prédictions afin que les opérateurs puissent améliorer la planification, le staffing, les achats et la sécurité. Cette joint-venture conjugue la vaste expertise technologique de BHGE dans le domaine du pétrole et du gaz avec la suite exclusive de solutions logicielles d’IA de C3.ai, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le secteur.



« L’industrie pétrolière et gazière évolue rapidement et les technologies digitales sont cruciales pour atteindre de hauts niveaux de productivité, d’efficacité et de sécurité pour nous-mêmes et pour nos clients », souligne Lorenzo Simonelli, président et CEO de BHGE. « Cet accord est une reconnaissance mutuelle de l’expertise technologique que nous apportons chacun et de notre volonté d’engager de nouveaux modes de collaboration produisant les meilleurs résultats possibles pour nos clients. L’intégration de nos solides capacités digitales et de notre robuste expertise de l’industrie pétrolière et gazière avec les solutions d’IA de C3.ai va nous permettre d’accélérer la transformation digitale de l’ensemble du secteur. »



« Le secteur pétrolier et gazier est engagé dans une transformation digitale visant à renforcer son efficacité et sa sécurité, tout en réduisant son impact sur l’environnement », commente Thomas M. Siebel, CEO de C3.ai. « Ces évolutions vont être accélérées grâce à des cas d’usages avancés d’IA déployés tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz. BHGE est une entreprise technologique de premier ordre, s’appuyant sur une expertise approfondie, une présence mondiale et de solides partenariats dans l’ensemble du secteur. En combinant ses atouts avec la capacité d’industrialisation de l’IA unique de C3.ai, nous entendons transformer l’une des industries les plus importantes au monde. »



Les deux entreprises vont immédiatement commercialiser et déployer les technologies d’IA de C3.ai, notamment la C3 AI Suite et les applications C3.ai, auprès des compagnies pétrolières et gazières. BHGE et C3.ai mettront également à profit l’offre digitale existante de BHGE afin de collaborer sur de nouvelles applications d’IA spécifiques au secteur pétrolier et gazier. Ces solutions seront déployées par des équipes combinant expertises pétrolières et IA chez les clients pour délivrer des solutions d’IA répondant à des besoins métier spécifiques. Simplifier l’adoption de l’IA grâce à cette offre conjointe aidera les compagnies à se concentrer sur ce qui importe le plus : gérer leurs activités de manière efficace et sûre



« Shell fait utilise la plateforme C3.ai afin d’accélérer la transformation digitale de l’ensemble de ses activités, en mettant l’intelligence artificielle et le Machine Learning au service de l’amélioration de toutes ses opérations, à commencer par la maintenance prédictive », témoigne Jay Crotts, DSI du Groupe Shell. « Nous entretenons déjà avec BHGE un partenariat de longue date portant dans le domaine du logiciel et des services pétroliers. L’exploration de la convergence des technologies pétrolières existantes et des technologies digitales émergentes présente un réel potentiel. En l’occurrence, la combinaison des capacités de C3.ai et de l’expertise de BHGE dans ce domaine en vue de créer de nouvelles solutions répondent véritablement aux défis spécifiques de l’industrie pétrolière et gazière avec de puissantes technologies analytiques avancées. »



En vertu de l’accord conclu entre les deux sociétés, BHGE a pris une participation minoritaire dans C3.ai et siègera à son conseil d’administration. BHGE entend également accentuer son propre usage de l’intelligence artificielle, en déployant la C3 AI Suite dans toute son activité afin d’ouvrir la voie à de nouvelles applications de ce type pour optimiser ses opérations stratégiques et mieux servir ses clients avec des produits et services à base d’IA.