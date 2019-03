C3 lance un environnement de développement low-code/no-code pour déployer l’IA en entreprise

C3, leader des logiciels d’intelligence artificielle (IA) destinés à accélérer la transformation digitale des entreprises, lance C3 Integrated Development Studio (IDS), un environnement low-code/no-code servant à développer, déployer et opérer des applications pour l’IA d’entreprise. C3 IDS prend en charge l’ingestion des données, leur modélisation, la création de features de Machine Learning et la gestion du cycle de vie des modèles d’IA, ainsi qu’un outil de développement d’interface utilisateur à base de métadonnées. L’architecture distribuée multicloud et hybride de C3 AI Suite permet le développement d’applications sécurisées, hautement disponibles et rapidement évolutives.



C3 IDS améliore l’expérience développeur en fournissant un environnement low-code/no-code qui augmente la vitesse de développement, ce qui est une caractéristique essentielle pour la création d’applications complexes d’entreprise. Des clients de C3 ont d’ores et déjà réalisé un large éventail d’applications de bout en bout sur C3 IDS, notamment pour la maintenance prédictive et l’optimisation du rendement. D’après une récente analyse effectuée par un intégrateur indépendant, la création d’une application sur C3 AI Suite se révèle être au moins 25 fois plus rapide – et typiquement 50 à 100 fois – qu’en utilisant les services proposés par les clouds existants.



« Avec C3 IDS, nous pouvons rapidement développer et déployer des applications d’IA en production », témoigne Ryan Gross, consultant en charge du machine learning chez Pariveda Solutions « L’environnement low-code/no-code nous offre des solutions intégrées permettant de résoudre de nombreux problèmes qui nous prenaient beaucoup de temps et d’effort par le passé, depuis l’intégration et la modélisation des données jusqu’au Machine Learning et au développement d’applications. Développer et déployer une application en une semaine aurait été impossible sans C3 IDS. »



Première plateforme du genre pour le développement d’applications d’IA



C3 IDS permet aux développeurs et aux data scientists de se concentrer sur la résolution des problèmes métier en leur fournissant un environnement intégré et unifié qui élimine les tâches routinières et simplifie le développement d’applications. Cet environnement se décompose en quatre composants :



C3 Data Studio permet l’intégration de données de tout type et de toute taille via le navigateur ; le traitement, l’interrogation et l’insertion de ces données dans des applications ; la connexion à des bases de données existantes, la définition des transformations ; le développement et l’extension d’objets applicatifs (modèles de données, fonctions analytiques, algorithmes, interface utilisateur). Les développeurs peuvent également enrichir des applications métier pré-packagées afin d’accélérer le développement.

C3 App Studio facilite le développement de fonctions analytiques et la création de l’interface utilisateur de l’application à l’aide d’un outil de conception visuel à base de métadonnées.

C3 ML Studio permet la gestion de pipelines de Machine Learning (ML) prédéfinis, le développement de modèles de ML et l’optimisation d’hyperparamètres, et l’intégration de toutes les principales bibliothèques de ML (TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, etc.) dans des pipelines composables.

C3 DevOps Studio donne accès à la totalité des fonctions DevOps essentielles (gestion de code source, intégration/déploiement en continu sous forme de service entièrement managé, suivi des ressources, gestion des files d’attentes, ordonnancement des tâches, etc.)



C3 IDS élimine la complexité de l’intégration de centaines de services cloud (AWS RDS, Amazon S3, AWS Kinesis, Azure Event Hubs, Amazon DynamoDB, Azure IoT Hub, Google BigQuery, Google Cloud ML Engine, etc.) et de milliers d’outils de développement (Jenkins, Apache Maven, Puppet, GitHub, etc.) pour permettre aux développeurs et data scientists de consacrer toute leur attention au problème métier qu’ils ont à résoudre.



C3 IDS est totalement intégré avec C3 AI Suite, permettant ainsi aux utilisateurs de cet environnement low-code/no-code de collaborer de manière transparente avec ceux qui préfèrent écrire directement du code.



« Au cours des neuf dernières années, C3 a investi 500 millions de dollars dans la construction de C3 AI Suite, simplifiant ainsi le développement d’applications d’IA grâce à la réduction des complexités sous-jacentes », commente Ed Abbo, Président et CTO de C3. « Avec C3 AI Suite, une équipe restreinte de développeurs et de data scientists peut bâtir des applications d’IA complexes et les déployer à grande échelle avec efficacité et fiabilité en l’espace de quelques mois à peine. Avec C3 IDS, nous sommes passés à la vitesse supérieure pour accélérer le déploiement et la valorisation économique de l’IA d’entreprise. »