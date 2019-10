CCH Tagetik désigné Leader dans le 2019 Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions de Gartner

Wolters Kluwer Tax & Accounting annonce aujourd'hui que Gartner, Inc. a désigné CCH Tagetik comme Leader dans le 2019 Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions, pour sa solution logicielle globale de performance management leader du marché1.



Le rapport annuel positionne CCH Tagetik dans le quadrant des Leaders du Magic Quadrant, en se fondant sur l’évaluation par les clients de la complétude de vision et de la capacité de réalisation de 10 éditeurs de logiciels.



Grâce à sa solution de consolidation et de clôture, CCH Tagetik permet aux clients d'accélérer le processus de clôture et de reporting d’un bout à l’autre, depuis le rapprochement des comptes jusqu’à la consolidation et le disclosure, en passant par le reporting réglementaire. Les responsables financiers disposent ainsi d'une solution unifiée unique, leur permettant d'accélérer la consolidation, en gérant et en maîtrisant l’ensemble du workflow. Ils peuvent également répondre aux attentes complexes de leur entreprise en vue de grandir et de s'adapter en toute confiance. Enfin, ils sont en mesure d’accélérer les analyses en élargissant la granularité des insights grâce à un moteur de données puissant et ultramoderne géré par la fonction finance, le CCH Tagetik Analytic Information Hub.



« Cette nomination en tant que Leader dans le 2019 Gartner Magic Quadrant for Cloud Financial Close Solutions rend un hommage mérité à notre approche orientée client et à notre engagement en faveur de l’innovation au service des directions financières, a indiqué Ralf Gärtner, Vice-Président Senior et Directeur Général en charge des Solutions de Corporate Performance chez Wolters Kluwer Tax & Accounting. Nous sommes fiers de ce que nous proposons aux clients : la capacité de réduire la complexité, d’améliorer l’intégration et de diminuer les coûts de maintenance, tout en disposant d’une visibilité, de workflows, d’outils de collaboration et d’un alignement de l’ensemble des processus. »



« Cette reconnaissance de l’expérience client que nous proposons et des capacités globales de notre produit souligne les progrès constants que nous avons apportés en faveur de la modernisation de la fonction finance, a déclaré Manuel Vellutini, Executive Vice President, CCH Tagetik Commercial, Wolters Kluwer Tax & Accounting. Nous considérons que la taille et la nature des entreprises représentées dans l’étude témoignent de la capacité de CCH Tagetik à simplifier l’expérience client, y compris dans le cas d’entreprises globales qui présentent des besoins complexes. Les petites et moyennes entreprises ont également beaucoup à gagner à remplacer leurs solutions actuelles par notre solution moderne et complète, qui contribue à améliorer l’efficacité d’organisations en croissance rapide. C’est pourquoi nous sommes convaincus que nous disposons de la meilleure solution du marché pour répondre aux besoins modernes des directions financières, et nous sommes certains que cette distinction récente par Gartner en apporte la confirmation. »



« CCH Tagetik a été le premier éditeur de logiciels du marché à permettre une analyse avancée en temps réel certifiée “powered by SAP HANA”. Par ailleurs, la dernière innovation proposée au marché, l’Analytic Information Hub, qui exploite de grands volumes de données opérationnelles granulaires au sein d'une solution unique, permet aux clients d'accroître leur performance à la fois dans le domaine de la planification avancée et dans celui du reporting et du disclosure, a indiqué Marco Pierallini Executive Vice President, CCH Tagetik Product, Wolters Kluwer Tax & Accounting. A nos yeux, le fait d’être considérés comme un leader dans ce secteur hautement compétitif confirme de façon décisive la pertinence de notre vision et de notre stratégie, qui consiste à accompagner les clients dans le domaine de l’innovation financière. De plus, cette reconnaissance s’inscrit dans la droite ligne de notre précédent classement de cette année au sein du Magic Quadrant for Cloud Financial Planning and Analysis de Gartner. »