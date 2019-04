CCH Tagetik s’associe aux experts du secteur et présente un rapport sur l’avenir de la consolidation statutaire

CCH Tagetik, entité de la division Tax & Accounting de Wolters Kluwer dédiée au pilotage de la performance d’entreprise grâce à la transformation numérique de la fonction finance, publie un rapport sur l’avenir de la consolidation statutaire, les grands projets en cours de déploiement par les directions financières et consolidation de grandes entreprises, et sur les tendances du marché pour les prochaines années.



Pour ce faire, CCH Tagetik a recueilli les témoignages de 7 experts, décideurs et leaders d’opinion en matière de consolidation statutaire. Laurence Yvon, Directrice des Opérations France et South West de Wolters Kluwer CCH Tagetik, commente : « Nous voulions vraiment proposer un ouvrage qui reflète la réalité du terrain. Après de multiples échanges, nous avons constaté que, même si tous nos interlocuteurs évoluent dans des environnements différents, tous font face aux mêmes défis pour les années à venir : gérer un flux important et complexe de données dans un contexte de pression croissante de la part de l’entreprise. Dès lors, une question ressurgit toujours, à savoir comment adopter les nouvelles technologies pour mieux gérer leur pilotage de performance ? Notre mission est de les aider à répondre à cette question. »



Après 3 mois de projet, d’interviews et d’échanges, l’équipe de CCH Tagetik est très enthousiaste à l’idée de présenter Le monde de la consolidation statutaire, en attente de modernité. Cet ebook rassemble le témoignage de :



· Benoît Daget, Group Consolidation Director – CLARINS



· Bérengère de Barmon, Responsable de la consolidation – EURAZEO



· Maryline Sénéchal, Head of Consolidation – EUROP ASSISTANCE



· Vanessa Brajtman, Directeur de la Consolidation et du Reporting Groupe - IPSEN



· Thierry de Taeye, Group VP Accounting and Controlling – MERSEN



· Vincent Cotrel, Consolidation – SAINT-GOBAIN



· Arnaud Guerin, Finance IT Run Manager - SCHNEIDER ELECTRIC



En tant que membre de la division Tax & Accounting de Wolters Kluwer, CCH Tagetik a notamment bénéficié pour l’élaboration de ce rapport de l’expertise mondiale et reconnue de Wolters Kluwer, leader mondial des services d’information et des solutions à destination des professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, des risques et de la conformité, de la finance et du droit.