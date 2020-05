InVivo choisit la solution CCH Tagetik de Wolters Kluwer pour accompagner sa croissance et moderniser ses processus financiers

InVivo, organisé autour de plusieurs pôles d’activités - Bioline by InVivo (agriculture), InVivo Retail (jardinerie et distribution alimentaire), InVivo Wine (vin), InVivo Grains (commerce international de céréales) et deux entités transverses dédiées à l’innovation - InVivo Food&Tech et InVivo Digital Factory., déploiera la solution unifiée CCH Tagetik au niveau du groupe afin d’adresser tous les aspects du pilotage financier de bout en bout.



CCH Tagetik garantit aux équipes financières et opérationnelles d’InVivo agilité et fiabilité pour accompagner les évolutions du groupe. La solution sera commune et accessible par les différentes expertises financières de l’entreprise (consolidation, contrôle de gestion et trésorerie) pour permettre la production d’informations financières pertinentes à destination de la direction et leur partage au sein des équipes



Les équipes d’InVivo s’appuieront au quotidien sur la plateforme CCH Tagetik pour leurs missions de consolidation statutaire, de reportings de gestion et financier, de planification budgétaire… La Trésorerie et le Contrôle Financier gagneront notamment en souplesse pour élaborer des scénarios et des simulations. Par ailleurs, les directions financières d'InVivo seront plus autonomes dans le paramétrage et l’adaptation de la solution à leurs besoins et dans la gestion de leurs données, ce qui amènera plus de flexibilité.



« Nous sommes fiers que le groupe InVivo ait choisi notre solution experte CCH Tagetik pour l’accompagner dans sa dynamique de croissance. Avec un gain de temps considérable à la clé, les équipes InVivo pourront se consacrer aux tâches à plus forte valeur ajoutée et être de véritables partenaires du pilotage stratégique de l’entreprise. » déclare Laurence Yvon, VP Regional Director France & UK de Wolters Kluwer, CCH Tagetik.



« Nous sommes convaincus que CCH Tagetik sera le bon partenaire pour nous soutenir dans nos transformations et gérer activement les spécificités de nos métiers. La modernisation de nos processus financiers nous fera gagner en efficacité et agilité pour garantir le pilotage de notre groupe. Elle permettra à nos équipes de se consacrer davantage à l’analyse qu’à la production. » conclut Maha Fournier, CFO, InVivo.