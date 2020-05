Wolters Kluwer annonce le lancement des applications cloud de planification CCH Tagetik Smart NOW pour aider les entreprises à gérer leur activité dans un climat économique incertain

CCH Tagetik, membre de Wolters Kluwer Tax & Accounting et leader des solutions logicielles et des services d’information pour les professionnels de la finance, dévoile un nouvel ensemble d'applications cloud de planification et d'analyse financières baptisées CCH Tagetik Smart NOW. Ces nouvelles applications de planification offrent aux directions financières l'agilité, l'accès aux informations en temps réel et la capacité de collaboration nécessaires pour améliorer la planification et gérer l'incertitude économique en pleine crise du Covid-19.



Les applications cloud de planification CCH Tagetik Smart NOW ont été développées pour aider les entreprises à évaluer l'impact de la crise sur leurs activités, à créer des scénarios alternatifs et à choisir des approches innovantes pour affronter l'avenir. Conçues pour faire évoluer les processus de planification et gérer ainsi plus efficacement les incertitudes qui planent sur le marché, ces nouvelles applications à la demande ont été créées en s'appuyant sur des retours d’expérience, l’objectif étant de proposer aux entreprises les fonctionnalités les plus pertinentes pour faire face aux turbulences actuelles du marché.



· CCH Tagetik Smart NOW prend en charge les éléments suivants :



o Planification des flux de trésorerie



o Planification ajustée aux risques



o Planification fondée sur des drivers



o Planification des effectifs



o Planification des investissements



Cette nouvelle offre cloud de planification intelligente permettra aux entreprises :



· d’adopter la solution de planification dont elles ont besoin pour ajuster leurs prévisions d'activité, grâce à un déploiement rapide et prêt à l'emploi,



· de doter les équipes financières d’un accès à distance à des outils de collaboration sécurisés et extrêmement performants garantissant une disponibilité totale,



· de tirer parti de la puissance d'une solution CPM leader sur le marché et des compétences d'experts du secteur, afin d’accélérer les processus de planification et d’améliorer la rapidité de la réflexion, grâce à une solution performante et facile à utiliser.



Les applications CCH Tagetik Smart NOW sont des solutions puissantes, rentables, prêtes à l'emploi et faciles à déployer qui permettent aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution de leurs besoins. Elles seront disponibles sur le cloud CCH Tagetik à compter de la fin du mois de mai, intégrant une option spéciale 2020 permettant aux entreprises d’accélérer le processus de planification.



« Nous avons échangé virtuellement avec de nombreux cadres financiers à travers le monde. Pour faire face à la pandémie de Covid-19, ils ont besoin d’un accès optimisé aux informations essentielles de performance management afin de comprendre l'impact de la crise sur leur entreprise et dresser des prévisions pour l’année 2020 et à plus longue échéance, a déclaré Ralf Gärtner, Senior Vice President et General Manager de Corporate Performance Solutions chez Wolters Kluwer Tax & Accounting. Chez CCH Tagetik, nous travaillons main dans la main avec nos clients afin de leur proposer les solutions, l’expertise et l'assistance dont ils ont besoin pour avoir davantage confiance dans leur processus de prise de décision. Nous avons donc développé les applications CCH Tagetik Smart NOW pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de profiter immédiatement de nos capacités de planification innovantes. »