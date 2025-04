Cato Networks introduit des contrôles de sécurité GenIA pour Cato CASB afin de limiter les risques liés au shadow IA

Cato Networks, le leader du SASE, annonce aujourd’hui l’ajout de contrôles de sécurité spécifiques à l’intelligence artificielle générative (GenAI) pour sa solution Cato CASB (Cloud Access Security Broker). Intégrée nativement à la plateforme Cato SASE Cloud, Cato CASB bénéficie désormais de nouvelles fonctionnalités dédiées aux applications GenAI : un tableau de bord dédié au Shadow AI et un moteur de politiques renforcé. Ces outils permettent aux entreprises de détecter, analyser et comprendre l’usage des applications GenAI, tout en définissant précisément les usages autorisés. Objectif : aider les équipes IT et sécurité à concilier innovation et gestion des risques.



L’IA générative s’impose aujourd’hui comme un levier incontournable de productivité, permettant l’automatisation de nombreuses tâches. Mais cette adoption rapide engendre une problématique croissante de Shadow AI, avec des employés qui utilisent des applications GenAI sans supervision informatique. D’après Gartner®, « d’ici 2027, plus de 40 % des violations de données liées à l’IA seront dues à une utilisation inappropriée de l’IA générative au-delà des frontières réglementaires ».



Cette tendance expose les entreprises à de nombreux risques : sécurité des données, conformité réglementaire, et fiabilité des décisions fondées sur des résultats biaisés ou incorrects.



Grâce aux nouveaux contrôles de sécurité de Cato CASB, les équipes de sécurité et d’IT peuvent désormais :



Identifier le Shadow AI : distinguer les usages autorisés des usages non encadrés, en identifiant et classifiant toutes les applications GenAI. Cato propose un catalogue de plus de 950 applications GenAI.



Maîtriser l’accès aux applications GenAI : encadrer l’usage des outils GenAI avec des politiques d’accès granulaires. Il est possible de définir quelles applications peuvent être utilisées, et quelles actions y sont permises (téléversement, téléchargement, etc.).



Protéger les données sensibles : empêcher ou limiter le transfert d’informations critiques vers des modèles de langage de grande taille (LLM), et ainsi prévenir les violations de confidentialité en temps réel.



Assurer la conformité : permettre une adoption maîtrisée de l’IA générative avec une visibilité complète sur les usages, dans le respect des politiques internes et des normes en vigueur.



« Les entreprises ont besoin de solutions intelligentes pour encadrer l’usage de l’IA générative, » déclare Ofir Agasi, vice-président de la gestion des produits chez Cato Networks. « Avec ces évolutions de Cato CASB, nous exploitons l’IA au cœur même de notre plateforme SASE pour découvrir, classifier et sécuriser l’usage des applications GenAI dans l’entreprise. Nous donnons aux équipes les moyens de gérer les risques tout en soutenant l’innovation. »



« Grâce à Cato Networks, nous pouvons adopter l’IA générative sans craindre de compromettre nos données sensibles ou notre propriété intellectuelle, » déclare Shayne Green, responsable des opérations de sécurité chez CloudFactory. « Les nouveaux contrôles de sécurité GenAI de Cato CASB nous permettent de déployer ces outils dans un cadre sécurisé. »



Disponibilité



Les fonctionnalités de sécurité GenAI pour Cato CASB sont désormais disponibles à l’échelle mondiale pour tous les clients.