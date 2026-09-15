Circana lance Analysis Builder pour simplifier la création d’analyses et de rapports dans Unify+

Circana, leader dans l’analyse des tendances de consommation, annonce le lancement d'Analysis Builder, une nouvelle fonctionnalité intégrée à Unify+™ qui met la puissance de l'intelligence artificielle au service de la création d'analyses et de rapports.



Conçu pour simplifier l'exploitation des données et accélérer la prise de décision, Analysis Builder aide les utilisateurs à produire rapidement des analyses claires, pertinentes et prêtes à être partagées. En automatisant certaines des tâches les plus chronophages relatives à la préparation des rapports, la solution permet aux équipes de consacrer davantage de temps à l'interprétation des résultats et à l'identification des opportunités de croissance.



« Les entreprises doivent aujourd'hui transformer toujours plus rapidement leurs données en décisions concrètes », a déclaré Stuart Aitken, CEO de Circana. « Avec Analysis Builder, nous rendons les analyses plus accessibles, plus rapides à produire et plus simples à partager. Nos clients peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus : comprendre leur marché, agir avec confiance et accélérer leur croissance. »



Intégré nativement à Unify+™, Analysis Builder offre une expérience intuitive qui accompagne les utilisateurs de la donnée jusqu'à la recommandation. La solution facilite la création, la personnalisation et le partage des analyses, tout en rendant accessibles à un plus large éventail d’utilisateurs, des travaux parfois complexes.



Nouvelles fonctionnalités basées sur de l’IA :

• Galerie de visualisation : la galerie de visualisation transforme automatiquement les données en graphiques et visualisations prêts à être utilisés dans des présentations ou des rapports. En quelques clics, les utilisateurs peuvent créer des supports professionnels, les consulter dans Unify+™ ou les exporter vers PowerPoint, Excel et PDF. Cette approche simplifie la production de rapports et réduit considérablement le temps consacré à leur mise en forme.

• AI Insights : AI Insights génère automatiquement des titres, des synthèses et les principaux enseignements à retirer à partir des données analysées. Les utilisateurs peuvent également interagir avec l'assistant en langage naturel pour approfondir certains résultats, explorer des tendances ou adapter les analyses à leurs besoins spécifiques. Cette approche accélère la compréhension des performances de marché et facilite l'identification des actions prioritaires.

« Notre ambition est de rendre les insights plus simples à produire, plus rapides à partager et plus faciles à exploiter », a déclaré Robert Bird, Executive Vice President et General Manager de Liquid AI chez Circana. « En associant l'expertise de Circana à l'intelligence artificielle, Analysis Builder permet à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder rapidement à des analyses de qualité, à prendre des décisions éclairées y compris face à des problématiques complexes. »

Analysis Builder sera disponible au niveau mondial au début du quatrième trimestre 2026.