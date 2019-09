Ciril GROUP acquiert Emc3, éditeur de Géoclip, pour enrichir encore ses compétences et sa proposition de valeur SIG

C’est une opération qui officialise un projet minutieusement préparé. Emc3, éditeur de Géoclip, rejoint Ciril GROUP, éditeur des gammes logicielles CIVIL et GEO et hébergeur Cloud certifié Sécurité et Santé.



Emc3 est une entreprise fondée en 2000 par des ingénieurs statisticiens. Son offre logicielle Géoclip met à l’honneur toutes sortes de données statistiques au travers d’observatoires géostatistiques remarqués pour leur pertinence sémiologique et leur qualité de restitution. Emc3 propose également des collections de données statistiques localisées sur de multiples thématiques documentées et ordonnées en séries temporelles.



Ciril GROUP est un acteur incontournable de la filière logicielle française. Ses gammes logicielles CIVIL et GEO sont utilisées par 2500 structures publiques et privées ainsi que par des dizaines de milliers d’utilisateurs dans le monde. Sa division d’affaires Business Geografic, implantée en France et au Canada, est spécialisée dans le domaine des systèmes d’information géographiques innovants.



Après des années d’échanges empreints de respect mutuel, l’envie est née d’aller plus loin ensemble dans le domaine des observatoires géostatistiques, en s’appuyant sur des valeurs communes et des compétences complémentaires. C’est aujourd’hui chose faite : Géoclip, dans sa dernière version Air, rejoint la stratégie d’innovation SIG de Business Geografic et la politique de pérennité logicielle de Ciril GROUP pour s’offrir des moyens et des perspectives de développement sans précédent.



« Géoclip entre dans la famille des logiciels SIG de Ciril GROUP et c’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs de Géoclip, de même qu’une belle reconnaissance pour ses développeurs. Ciril GROUP, c’est 40 années de savoir-faire logiciel allié à un souci constant d’innovation ; ce rapprochement conforte le potentiel d’évolution et la pérennité de Géoclip. Il offre par ailleurs de nouvelles réponses aux besoins d’observation et de communication géostatistiques à tous les clients actuels et futurs de Ciril GROUP. », Eric MAUVIERE, Fondateur d’Emc3



« Nous sommes ravis d’accueillir les clients et collaborateurs d’Emc3 au sein de Ciril GROUP, à l’instar de ce que nous avons déjà su faire dans le passé avec notamment Simalis et I²G. Les développeurs de Géoclip ont su imaginer et créer un produit phare qui rend des services à des milliers d’utilisateurs dans le monde. La philosophie et la qualité du produit Géoclip nous intéressent ; sa proposition de valeur vient compléter notre approche d’éditeur SIG et enrichir notre démarche globale avec GEO. », Amaël GRIVEL, Fondateur de Business Geografic et Président de Ciril GROUP



Les équipes de Ciril GROUP et celles d’Emc3 travaillent désormais main dans la main, en mutualisant leurs compétences et savoir-faire complémentaires pour continuer de faire s’exprimer la « marque de fabrique » Géoclip. Demain, Géoclip enrichira la plateforme GEO Software pour servir tous les besoins d’observation et de communication dans toutes les missions des acteurs publics et tous les métiers des acteurs privés.