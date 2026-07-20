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Comment exploiter la data pour optimiser son entrepôt à 100 % : 5 clés pour un pilotage agile


Rédigé par Communiqué de BOA Concept Group le 23 Juillet 2026

Alors que l'automatisation logistique des années 1990-2000 reposait sur des systèmes rigides et des technologies cloisonnées, les entrepôts doivent aujourd'hui s'adapter à des flux de plus en plus volatils et orchestrer de manière dynamique plusieurs technologies et s’appuyer sur la data. Fort de son ADN d'intégrateur et d'éditeur, BOA Concept Group partage, en 5 constats, sa vision pour transformer la data en un levier de performance continue.



1. Sortir de la logique « boîte noire » pour reprendre le contrôle

Traditionnellement, les systèmes de pilotage d'entrepôt (WCS) agissent comme des boîtes noires opaques qui renvoient peu d'informations aux opérationnels. L'enjeu actuel est de briser cette opacité en offrant une visibilité directe sur les décisions de pilotage. Rendre le système plus ouvert c’est aider les directeurs d'exploitation et chefs d'équipe à reprendre la main sur l'outil, en transformant des données techniques complexes en informations disponibles et actionnables immédiatement.

2. Centraliser la donnée pour un pilotage multi-technologies

Les entrepôts sont aujourd’hui des patchworks de technologies. Pour gagner en efficacité, il est crucial de centraliser les données de flux issues de ces différents équipements. Cette approche permet une communication fluide entre le terrain et les systèmes de gestion (WMS, ERP), mais pas seulement. Elle garantit une réactivité en temps réel face aux aléas mécaniques ou aux besoins des opérateurs, via une interface unique et des alertes push sur tablettes ou smartphones.

3. Ajuster la performance par l’analyse tactique et le « replay »

L’optimisation ne doit pas attendre une refonte complète de l’installation. Grâce à l’historisation des données, il est désormais possible de rejouer des scénarios passés pour identifier les points de friction. Ainsi, sur des gares de préparation, l'analyse de la donnée permet de rééquilibrer dynamiquement le positionnement des références selon leur rotation, et ainsi garantir une fluidité constante malgré la saisonnalité.

4. Valoriser l’humain : l’émergence du « pilote de ligne »

L’automatisation pilotée par la donnée transforme profondément les métiers de l'entrepôt. On assiste à l'émergence de nouveaux profils, comme celui de « pilote de ligne », où l'opérateur n'est plus un simple exécutant mais un acteur impliqué. Grâce à des interfaces ergonomiques et des tableaux de bord personnalisables, chaque collaborateur dispose d'un accès aux données correspondant à son niveau de responsabilité, ce qui améliore à la fois le confort de travail et l'efficacité globale.

5. Inscrire l’amélioration continue dans la stratégie de long terme

Le pilotage par la donnée permet de sortir du mode “réaction” pour s'inscrire dans une démarche proactive. En intégrant progressivement des outils d'analyse avancés, l'entreprise s'assure que son outil logistique reste aligné avec l'évolution de son business et peut absorber les saisonnalités sans les subir. C’est cette capacité d’ajustement permanent qui garantit la pérennité et la rentabilité des investissements automatisés.

« Précédemment, une fois l'automate paramétré, les marges de manœuvre étaient quasi nulles face aux changements de flux. Aujourd'hui, les systèmes existants sont capables de communiquer et de réagir avec finesse aux réalités du terrain, ils permettent un pilotage agile pour donner aux logisticiens le pouvoir d'agir sur leur outil en temps réel. » complète Franck Girard, responsable ventes indirectes de Boa Concept Group.




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