Michaël Raimon publie "L’intelligence de se transformer : Face aux algorithmes", un essai pour reconquérir son libre arbitre à l’ère des influences invisibles

Docteur en droit, ancien avocat au Barreau de Paris, Michaël Raimon dirige aujourd’hui Jean Raimon Immobilier, maison familiale qu’il prolonge avec exigence et vision. Ce parcours donne à son écriture une place singulière : celle d’un dirigeant immergé dans la réalité de la décision, de la responsabilité et du mouvement économique.



Derrière le dirigeant se dessine une figure d’observateur. Michaël Raimon explore dans ses ouvrages les lignes de fracture de notre époque. Son travail traverse les questions de transformation humaine, d’évolution technologique, de conscience collective, de sagesse et de discipline intérieure.

Dans Métamorphoses, de Sapiens au Smarthuman, il interroge l’évolution de l’homme à l’ère technologique. Dans La Clé des Consciences, il explore les mécanismes insoupçonnés de la psyché collective. Dans Hénoch, la voie de la sagesse, il propose un chemin de vie inspiré de sa pratique des arts martiaux. Avec L’intelligence de se transformer, il poursuit cette trajectoire en plaçant le libre arbitre au centre de la réflexion.



Une même interrogation traverse son œuvre : que reste-t-il de la liberté humaine lorsque le monde s’accélère et que la technique s’intègre aux gestes les plus quotidiens ? Ce nouveau livre prolonge cette recherche en ouvrant un espace de vigilance, de doute et de reprise de pouvoir intérieur.



La Sirène aux Yeux Verts éditions : donner voix aux dirigeants qui pensent leur époque



La publication de L’intelligence de se transformer : Face aux algorithmes constitue le 22e titre du catalogue de La Sirène aux Yeux Verts éditions, maison indépendante fondée en 2021 par Nathalie Philippe, rédactrice et communicante de formation.

Née dans la continuité de son accompagnement en communication managériale auprès d’entreprises de différents secteurs, la maison donne voix aux dirigeants, acteurs de la société civile et personnalités inspirantes qui souhaitent transmettre une vision singulière de leur métier, de la société ou du monde qui vient.

Sa ligne éditoriale repose sur des auteurs capables d’apporter un éclairage libre et visionnaire, à travers des essais, mais aussi des fictions lorsque le roman ou la nouvelle permet de porter une réflexion autrement. La maison accompagne les projets sur toute la chaîne de valeur : co-construction, planification, structuration, accompagnement à l’écriture, édition, promotion et lancement.

Portée par des valeurs d’engagement, d’inspiration, de transmission, d’apprentissage, d’éveil des consciences, d’enchantement et par un positionnement apolitique, La Sirène aux Yeux Verts éditions prévoit une quinzaine de titres à paraître d’ici fin octobre 2026, selon un équilibre d’environ deux tiers d’essais pour un tiers de fictions, avec l’ambition de devenir la maison d’édition indépendante de référence sur la voix des dirigeants et des leaders.

Une maison indépendante qui accompagne l’idée jusqu’à sa rencontre avec le public

L’un des éléments différenciants de La Sirène aux Yeux Verts éditions réside dans sa maîtrise de toute la chaîne de valeur éditoriale. La maison accompagne les projets depuis leur conception jusqu’à leur lancement : co-construction, planification, structuration, accompagnement à l’écriture, édition, promotion et mise en visibilité.

Cette approche s’appuie directement sur l’expérience de Nathalie Philippe dans la communication et l’accompagnement des dirigeants. Elle lui permet d’adapter son offre aux attentes des auteurs et des donneurs d’ordre, avec une logique sur mesure. L’objectif n’est pas seulement de publier un texte, mais d’aider une pensée à trouver sa forme, son rythme, sa cohérence et son public.

La maison revendique aussi un ancrage de valeurs : engagement, positionnement apolitique, enchantement, inspiration, apprentissage, transmission et éveil des consciences. Ces repères structurent ses choix éditoriaux et éclairent la publication de L’intelligence de se transformer. L’essai de Michaël Raimon correspond à cette ligne : une parole d’auteur issue du monde entrepreneurial, mais tournée vers un questionnement plus vaste sur la société, la conscience et l’avenir de l’humain.

