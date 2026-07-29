Keepit lance AI Truth Cloud et renforce sa vision de la protection des données à l’ère de l’IA

Keepit, fournisseur de solutions de protection des données SaaS indépendant des grands fournisseurs cloud, annonce le lancement d’AI Truth Cloud, une évolution de sa plateforme qui fait de la sauvegarde un actif stratégique pour les organisations.



AI Truth Cloud fournit un socle de données vérifiées, gouvernées, immuables et souveraines pour renforcer la confiance dans les systèmes d’IA. La plateforme permet aux organisations de vérifier l’authenticité, la provenance et l’intégrité des données avant leur utilisation par un système d’IA, afin de s’assurer que leurs outils s’appuient sur des informations fiables. Keepit conserve une copie complète, immuable et inviolable des données d’une organisation, comprenant chaque version des applications protégées, dans un cloud indépendant des fournisseurs sur lequel aucun tiers ne peut exercer d’influence. Après la sauvegarde, la reprise après sinistre et la cyber-résilience, AI Truth Cloud marque une nouvelle étape en faisant évoluer la sauvegarde vers une infrastructure de confiance pour l’IA.



« Les organisations prennent des décisions lourdes de conséquences à partir des informations fournies par leur IA. Pourtant, aucune action ne devrait être engagée à partir de données dont l’intégrité ne peut pas être vérifiée. AI Truth Cloud offre aux entreprises un socle de données indépendant, inviolable et dont l’exhaustivité peut être démontrée. L’IA peut s’y référer en toute sécurité, les organisations peuvent en prouver l’intégrité et revenir à un état fiable lorsqu’une décision s’avère erronée. Vérifier la vérité avant d’agir et la restaurer lorsque l’on a agi sans l’avoir vérifiée. Voilà ce que signifie rester maître de la vérité », déclare Frederik Schouboe, cofondateur et Chief Visionary Officer de Keepit.



Les principales évolutions d'AI Truth Cloud

AI Truth Cloud de Keepit repose sur cinq piliers : Protect, Observe, Recover, Prove et Integrate, qui élargissent les fonctions de sauvegarde et de restauration afin de renforcer la confiance dans les données. Trois capacités constituent les premières étapes de cette feuille de route :



AI Connector Backup étend la protection des données de Keepit aux outils d’IA déjà utilisés par les entreprises, notamment les configurations d’agents, les compétences IA, les projets et les modèles. Il permet de restaurer chaque actif IA à un instant précis et fournit un point de reprise vérifié lorsqu’un agent adopte un comportement inattendu ou est compromis.



Keepit MCP, fondée sur le Model Context Protocol, est une couche d’API indépendante de toute interface qui permet aux outils et processus d’IA d’interroger, d’auditer et d’utiliser par programmation les données administrées par Keepit.



Keepit AI Safe Room crée un environnement isolé à partir d’une copie immuable des données afin d’entraîner, de tester ou d’exécuter des modèles d’IA sans exposer les données de production. Lorsqu’un modèle, une requête ou un agent produit un résultat imprévu, une restauration complète est possible, tandis que l’environnement de production reste intact.



Keepit poursuit sa feuille de route pour l'IA

AI Truth Cloud s’inscrit dans la continuité de la stratégie de Keepit. L’entreprise poursuivra l’extension de ses connecteurs pour accompagner l’adoption de l’IA et des agents IA. Elle développe également de nouvelles capacités, notamment la surveillance du comportement des agents IA, la génération automatisée de preuves de conformité, la traçabilité cryptographique de la provenance des données et la restauration assistée par l’IA après une menace.



Keepit lance par ailleurs une stratégie de partenariat avec les éditeurs de logiciels indépendants. Grâce à des intégrations avec sa plateforme, ils pourront intégrer à leurs produits des fonctions de souveraineté, d’immutabilité, de gouvernance et d’IA de confiance.



Pour les clients de Keepit qui utilisent déjà l’IA à partir d’un socle de données vérifié, cette évolution est déjà une réalité :



« Savoir que notre IA travaille à partir d’une source vérifiée et immuable transforme la discussion. Nous ne parlons plus seulement de gestion des risques, mais d’avantage concurrentiel. Keepit est devenu un élément fondamental de notre approche de l’intégrité des données destinées à l’IA », déclare Tom Hicks, Senior Manager, Identity chez Quanta Services.



Les partenaires de distribution de Keepit observent la même évolution chez leurs clients :



« Nos clients, notamment dans le secteur public, veulent savoir comment utiliser l’IA de manière responsable et comment en apporter la preuve aux autorités de régulation. AI Truth Cloud permet de passer de l’intention à la mise en pratique. Grâce à une couche de données protégée et auditable, nous pouvons aider les organisations à déployer l’IA à grande échelle sans faire de compromis sur la gouvernance ou la capacité de restauration », déclare Jonny Scott, Head of Cyber Advisory chez Phoenix.



Des annonces plus détaillées concernant les capacités de la plateforme, les prochaines étapes de la feuille de route et le programme partenaires seront communiquées ultérieurement.