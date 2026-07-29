Databricks affiche une croissance de plus de 80 % en glissement annuel, dépasse les 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé et accélère le déploiement de Lakebase, Genie et Unity AI Gateway

Databricks, l'entreprise spécialisée dans les données et l'intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir dépassé les 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé, affichant une croissance de plus de 80 % en glissement annuel au cours de son deuxième trimestre. Fort de cette dynamique, Databricks a finalisé un tour de table stratégique de 5 milliards de dollars sur la base d’une valorisation de 190 milliards de dollars. Cet investissement renforcera l’innovation autour de Lakebase, sa base de données Postgres serverless conçue pour les agents d’IA, de Genie, l’assistant IA de Databricks qui transforme les données de l’entreprise en réponses fiables et en actions concrètes, et de Unity AI Gateway, sa solution de gouvernance multi-IA et de maîtrise des coûts.



Le tour de table a été mené par Coatue, aux côtés de Blackstone, MGX, de comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. et T. Rowe Price Investment Management, Inc., ainsi que du nouvel investisseur Sixth Street Growth. Parmi les autres nouveaux investisseurs figurent BOND, Clearlake Capital, Point72, Premji Invest et TPG, aux côtés des investisseurs existants Andreessen Horowitz, Dragoneer, Fidelity Management & Research Company, Franklin Templeton, GIC, Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives, Insight Partners, J.P. Morgan Private Capital, Kinetic, Morgan Stanley Investment Management, NEA, Ontario Teachers’ Pension Plan, Temasek, Thrive Capital et WCM Investment Management.



L’avenir des données et de l’IA



Aujourd’hui, les entreprises doivent accueillir et accompagner une nouvelle catégorie de collaborateurs : les agents d’IA. Pour accomplir leurs tâches, ces agents ont besoin d’un socle fiable et évolutif, de réponses claires et précises fondées sur les données de l’entreprise, ainsi que de la capacité à prévoir facilement les coûts associés et à basculer vers des modèles plus économiques afin d’éviter une consommation excessive de tokens coûteux. La plateforme Data + IA de Databricks fournit ce socle avec Lakebase, le contexte métier avec Genie, ainsi que le routage intelligent et la maîtrise des coûts avec Unity AI Gateway, offrant ainsi aux équipes un moyen simple de concevoir des solutions d’IA réellement opérationnelles.



La dynamique financière de Databricks



Ce financement s’inscrit dans la continuité de la forte dynamique de Databricks, qui a notamment :



affiché une croissance de plus de 80 % en glissement annuel, dépassant les 7 milliards de dollars de chiffre d’affaires annualisé ;

continué à générer un flux de trésorerie disponible ajusté positif au cours des 12 derniers mois ;

dépassé 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires annualisé pour Lakehouse, son produit d’entreposage de données, en croissance de plus de 100 % en glissement annuel ;

dépassé les 100 millions de dollars de chiffre d’affaires annualisé pour Lakebase ;

compté plus de 1 000 clients générant un taux de revenu annuel supérieur à 1 million de dollars ;

compté plus de 100 clients générant un taux de revenu annuel supérieur à 10 millions de dollars.



« Les entreprises ne veulent plus seulement d’une IA avec laquelle interagir. Elles veulent des agents capables d’agir à tous les niveaux de l'organisation, de garder en mémoire le contexte, de fournir des réponses précises et d’exécuter des tâches sans faire exploser leurs budgets. », déclare Ali Ghodsi, cofondateur et CEO de Databricks. « Cela nécessite des données opérationnelles en temps réel avec Lakebase, le contexte provenant de l’ensemble de l’entreprise avec Genie, ainsi qu’une maîtrise des coûts dans un environnement multi-IA avec Unity AI Gateway. Ce tour de table a suscité chez les investisseurs un engouement considérable et démontre le succès de notre stratégie IA sur le marché et notre capacité à construire les offres dont ont besoin les entreprises pour maximiser l’impact de ses agents. »



« Depuis dix ans, Databrick devance les évolutions de l’IA. Aujourd’hui, son infrastructure est devenue un socle sur lequel le secteur développe et déploie l’IA à grande échelle », déclare Thomas Laffont, cofondateur de Coatue. « Ce qui impressionne surtout, c’est la rapidité d’exécution : Databricks parvient à réaliser en quelques mois des cycles de R&D qui nécessitaient auparavant plusieurs années, avec une approche qui s’apparente davantage à celle d’un laboratoire de recherche qu’à celle d’un éditeur de logiciels traditionnel. Nous investissons dans Databricks depuis 2019, et ces résultats illustrent précisément pourquoi nous sommes fiers de mener ce tour de table et de continuer à accompagner l’entreprise dans son développement. »