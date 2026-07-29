Saviynt s’associe à Snowflake pour relever le prochain défi de sécurité de l’IA, l’interopérabilité fiable des agents

Saviynt, l’un des principaux éditeurs de solutions de sécurité des identités, annonce une nouvelle intégration avec Snowflake, spécialiste de l’AI Data Cloud, conçue pour réduire les risques liés aux identités des agents d’IA tiers. Grâce à cette intégration, Saviynt aide les entreprises à connecter, gouverner et auditer de manière sécurisée les agents au sein de leurs systèmes et plateformes métier.



Alors que les agents d’IA collaborent de plus en plus au sein des écosystèmes d’entreprise, ils prennent des décisions de manière autonome, accèdent à des données sensibles et font appel à des outils externes. Ces usages créent des enjeux de sécurité et de gouvernance auxquels les modèles traditionnels ne permettent pas toujours de répondre. Les organisations ont désormais besoin d’un modèle de sécurité moderne, capable d’établir des accès fiables et d’appliquer des contrôles de gouvernance robustes à chaque interaction entre agents.



Saviynt lance une nouvelle intégration sécurisée dédiée aux accès des agents tiers au sein de l’écosystème de sécurité de Snowflake, afin d’établir une nouvelle référence en matière de gouvernance et de sécurité de l’IA en entreprise. Grâce à cette intégration, les organisations peuvent limiter les risques critiques liés aux identités tierces, tout en connectant, gouvernant et déployant à grande échelle leurs agents afin de proposer des solutions d’IA prêtes pour la production dans l’ensemble de l’entreprise.



« Les modèles traditionnels de sécurité des identités ont été conçus pour les utilisateurs humains, et non pour les agents d’IA, ce qui crée une faille critique dans la sécurité des entreprises », déclare Akhil Kapoor, Senior Vice President, Business Development chez Saviynt. « Notre intégration avec Snowflake répond à ce défi grâce à Saviynt Access Gateway, qui évalue en temps réel l’intention, le contexte, les autorisations et le niveau de risque de chaque agent. Elle garantit ainsi que les agents d’IA sont uniquement autorisés à effectuer les actions nécessaires à une tâche donnée. La solution prévient les usages abusifs de privilèges et les activités anormales avant qu’ils ne puissent avoir un impact sur l’entreprise. »



Cette initiative reflète une évolution plus large du secteur vers la sécurisation de « l’entreprise agentique », grâce à une collaboration étendue à l’ensemble de l’écosystème.



« La sécurisation de l’entreprise agentique nécessite un tout nouveau modèle de confiance, de visibilité et de contrôle », déclare Mayank Upadhyay, Chief Security and Trust Officer chez Snowflake. « Grâce à notre intégration avec Saviynt, nous établissons un socle sécurisé pour l’interopérabilité des agents. Les organisations disposent ainsi des capacités précises de contrôle des accès et du niveau de confiance nécessaires pour exécuter des workflows autonomes en toute sécurité. »



Cette intégration constitue une étape majeure dans la mise en place du socle de confiance nécessaire pour exécuter en toute sécurité les agents d’IA de nouvelle génération dans des environnements de production.