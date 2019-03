Condé Nast choisit DataStax pour améliorer son expérience client et fidéliser son public

DataStax, éditeur de la base de données cloud hybride « Active Everywhere » reposant sur Apache Cassandra™, annonce aujourd’hui que Condé Nast utilise DataStax Enterprise (DSE) pour améliorer son expérience client et fidéliser son public en optimisant son service, ce qui lui a permis d’accroître ses taux de clics de 30 %.



Groupe média mondialement connu pour la qualité des contenus qu’il produit à l’intention d’un public parmi les plus influents de la planète, Condé Nast touche plus de 144 millions de consommateurs à travers ses divers supports papiers, numériques et vidéos. Fort d’un portefeuille de plus de vingt marques dont Wired, Vogue, GQ ou encore Vanity Fair, Condé Nast souhaitait renforcer l’engagement des plus de cent millions de visiteurs uniques qui consultent tous les mois ses publications.



En utilisant conjointement Datastax Enterprise (DSE), une plateforme de données intelligente, évolutive et distribuée à l’échelle mondiale, et DataStax Managed Cloud, un service premium entièrement géré, Condé Nast a pu mettre au point une expérience client optimisée et constater, à la faveur de benchmarks internes :



- une augmentation de 30 % de ses taux de clics

- une réduction de 650 % des temps de réponse de son « Feature Store »

- une amélioration des performances de son système back-end de 1 800 lectures par minute en moins de 4 millisecondes et 1 800 écritures par minute en moins de 10 millisecondes.



« À partir des enseignements tirés des tests à variables multiples réalisés grâce à DataStax, nous avons pu élaborer un parcours client optimisé et nous donner les moyens de fidéliser plus encore nos publics, confie Antonino Rau, directeur du pôle Data & Intelligence de Condé Nast. Forts des solutions de DataStax, il nous a fallu peu de temps pour expérimenter et déployer de nombreux projets, dont notre service Feature Store, qui nous permet d’alimenter nos algorithmes de machine learning de jeux de données parfaitement organisés afin d’anticiper avec précision le comportement des utilisateurs et de réagir en conséquence. L’adoption de ces technologies nous a permis de gagner en performance, en force de frappe et en fiabilité, et ainsi d’améliorer considérablement nos produits. »



Si Condé Nast a porté son choix sur DSE, c’est notamment parce que celle-ci a surclassé son concurrent direct, Amazon DynamoDB, dans un test visant à évaluer la capacité de chaque solution à s’adapter à un trafic d’un million de visiteurs uniques par mois et jusqu’à 50 millions de visites mensuelles sur la vingtaine de marques du portefeuille de Condé Nast.



« Nous sommes très fiers que Condé Nast ait retenu DSE pour bénéficier des performances, de l’évolutivité et de la flexibilité qui lui seront nécessaires pour réinventer totalement son expérience client et fidéliser ses publics, se réjouit Steve Rowland, vice-président exécutif et président de DataStax. Alors que Condé Nast s’apprête à connaître dans les prochaines années une phase de croissance rapide marquée par l’évolution des attentes des clients, le groupe sait qu’il pourra compter sur DSE pour l’accompagner comme il se doit, en lui donnant le pouvoir d’accéder, de traiter et de mettre à l’échelle toutes ses données. C’est précisément ce que nous faisons pour tant d’autres secteurs d’activité. DSE n’aide pas seulement les éditeurs de contenu mais, de manière générale, les plus grandes marques du monde à déployer des applications modernes sur le cloud.