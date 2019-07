Couchbase annonce la nomination d’un nouveau Chief Revenue Officer pour entamer sa nouvelle phase de développement

Couchbase, Inc, acteur majeur des bases de données NoSQL, annonce aujourd'hui la nomination de Denis Murphy au sein de l'équipe de direction en tant que Vice-Président Sénior et Chief Revenue Officer (CRO). Il apporte ainsi ses vingt années d'expertise en stratégie de vente globale et en exécution. Pour Couchbase, Murphy sera en charge de l'optimisation globale du développement et de l'expansion de Couchbase sur le marché afin de capitaliser sur les 45 milliards de dollars que représente le marché des bases de données. En effet, la demande pour le multi-cloud NoSQL de Couchbase ne cesse de croître aujourd’hui.



Murphy apporte à l’entreprise Couchbase une expérience importante sur le développement des entreprises technologiques, il a notamment travaillé comme opérateur ou encore comme conseiller dans le domaine des SaaS, du networking, du stockage et de la sécurité.



Sans compter son expérience en tant que consultant en stratégie pour de nombreuses entreprises, il a passé presque trois ans chez Nimble Storage (acquit par HPE) en qualité de chef des ventes internationales. Il a transformé le domaine opératoire de Nimble et doublé les bénéfices de l'entreprise de près d'un milliard de dollars. Denis Murphy a également officié pendant au sein de Riverbed Technology en tant que Vice-Président du marché américain où il a permis à l'entreprise de se développer rapidement par le biais d’une IPO pour faire croitre le taux annuel à plus de 800 millions de dollars.



« Le succès de Couchbase est aujourd’hui basé sur les capacités grandissantes de nos équipes de direction. Couchbase confirme ainsi sa volonté d’accompagner les entreprises pour accélérer leur politique d’innovation à travers l’implémentation de services stratégiques. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Denis Murphy qui nous apporte son expertise acquise au cours de son parcours extraordinaire durant lequel il a accompagné la transformation digitale de nombreuses entreprises. », Matt Cain, Président et CEO de Couchbase.



« Les applications et services les plus modernes requièrent aujourd’hui un niveau de flexibilité, d'agilité et de gestion des coûts qui ne peut fonctionner dans un environnement de bases de données rigides, complexes et coûteuses. Il est alors vraisemblable que les entreprises se tournent aujourd’hui vers le choix de bases de données de type NoSQL, un environnement qui leur permet de garder la puissance et la familiarité du SQL. Parmi les différents acteurs du marché, Couchbase se démarque par la fiabilité de son service de plateformes NoSQL, évolutives et qui s’adaptent rapidement aux différents environnements. Je suis particulièrement ravi de rejoindre Couchbase pour contribuer au succès de l’entreprise qui continue aujourd’hui d’innover sur le marché des bases de données. » Denis Murphy, Chief Revenue Officer chez Couchbase.