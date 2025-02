DS4Skills-Go choisit VISIONS pour déployer l'espace européen commun de données pour les compétences

VISIONS annonce sa participation au projet DS4Skills-Go, co-financé par l’Union européenne, afin de déployer un espace européen de données sur les compétences où acteurs publics et privés partagent et exploitent leurs données dans le but de soutenir les politiques d'éducation et de formation ainsi que les stratégies d'emploi dans toute l'Europe.



Alors que l’Union européenne renforce son engagement dans l’intelligence artificielle avec un investissement de 200 milliards d’euros, le rôle des dataspaces devient plus stratégique que jamais. Dans ce contexte, une prise de conscience s’accélère : pour rivaliser avec les grandes puissances technologiques, l’Europe doit avancer de concert et mettre à disposition ses données. Les initiatives comme DS4Skills-Go témoignent d’une dynamique nouvelle où les acteurs européens s’organisent progressivement pour faire de la donnée un moteur d’innovation et de compétitivité.



Le projet s'établit à grande échelle dans huit États membres : France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Finlande, Italie, Espagne et Grèce. Dans le cadre de la stratégie européenne en matière de données, DS4Skills-Go pose les bases d’un espace de données sécurisé dédié aux compétences, favorisant le partage et l’accès à ces données dans un cadre fiable. Ces données seront utilisées à des fins analytiques, statistiques, d’élaboration de politiques, de réutilisation dans des applications innovantes, ainsi que pour l’alignement des programmes de formation sur les besoins numériques. Grâce à ces services, les individus pourront accéder aux formations et aux recommandations d’emploi pertinentes pour se reconvertir et perfectionner leurs compétences.



DS4Skills Go bénéficie du soutien de 22 partenaires européens, des travaux préparatoires du projet DS4Skills, ainsi que de l’infrastructure technique et des modèles de gouvernance développés dans le cadre d’EDGE-Skills de Prometheus-X. Il s’appuie ainsi sur l’expertise de :



VISIONS, expert en data spaces et en échange des données, accompagne la mise en œuvre opérationnelle du Data Space for Skills grâce à VisionsTrust, son service de data space conçu pour déployer, interconnecter et sécuriser les échanges de données. Fonctionnant comme une marketplace, VisionsTrust concrétise l’exploitation du Data Space for Skills à travers sept cas d’usage, en facilitant l’accès aux données, la connexion des services d’IA et l’orchestration des échanges entre acteurs. Cette approche garantit une interopérabilité avancée et une gouvernance sécurisée des données, essentielles à l’évolution des écosystèmes d’apprentissage et d’emploi.



Prometheus-X, association à but non lucratif créée en 2021, est composée de 38 partenaires internationaux et réunit 50 membres de 10 pays de l'UE (institutions publiques, organisations à but non lucratif, associations, universités, centres de recherche, edtechs et hrtechs). Créée pour faciliter la circulation des données au sein de l'UE, elle est l’autorité de gouvernance du Data Space for Skills.



7 cas d’usage sont d'ores et déjà en cours Ils abordent des défis clés tels que la formation continue, la fidélisation des collaborateurs, la recherche de parcours d'apprentissage, l'amélioration des compétences et la reconversion.



Ces derniers sont portés par 7 organisations accompagnées par VISIONS, parmi lesquelles de grandes références du travail temporaire, de l’enseignement supérieur ou encore de la formation professionnelle (Adecco, IMS, Athumi, CSC, l’Institut luxembourgeois des sciences et technologies, l’Université de Catalogne et l’Université de Patras).



En prenant part à ce projet, elles ambitionnent entre autres de :



Fournir des analyses avancées des écarts de compétences et des prévisions sectorielles spécifiques.

Réduire les tâches administratives des étudiants et faciliter leur mobilité en Europe.

Faire correspondre les compétences individuelles avec des programmes d’enseignement supérieur.

Connecter les employés, employeurs, et fournisseurs de formation pour améliorer l’apprentissage tout au long de la vie et les opportunités de mise à niveau.



« Nous sommes très fiers de prendre part à DS4Skills-Go, étape charnière pour la construction d’un espace d’échange des données en Europe. L’Union européenne se distingue par son engagement proactif en faveur de technologies souveraines et interopérables et dispose d’un atout unique avec ses data spaces, qui connectent déjà des secteurs clés comme la santé, l’éducation ou le tourisme. Nous avons une avance précieuse, mais il s’agit également d’élaborer une vision sur le long terme et de mettre en œuvre une stratégie de durabilité pour garantir que le ‘European Data Space for Skills’ soit autonome après la fin du projet. », explique Matthias De Bièvre, fondateur et CEO de Visions et Président de Prometheus-X.