Accor rejoint l’alliance technologique inédite scellée par Pernod Ricard et JCDecaux dans la gestion de données

Ce portail, initialement développé par les équipes de Pernod Ricard depuis 2015, centralise les différentes sources de données de chacune des entreprises associées à travers le monde, facilitant ainsi l'accès et la gestion de ces données pour les équipes concernées. Son utilisation ne donne lieu à aucun échange de données entre les entreprises.



Plaçant la donnée au cœur de leurs activités, Pernod Ricard et JCDecaux ont collaboré depuis septembre 2022 pour continuellement améliorer et enrichir le Data Portal grâce au partage d'expériences et au co-développement d'écosystèmes techniques, optimisant ainsi les coûts et améliorant l'agilité entre les équipes techniques et métiers. Les synergies entre les deux Groupes ont permis d'introduire de nouvelles fonctionnalités et d’optimiser des modules existants tels que le catalogue de données et le glossaire business, tout en accélérant la livraison des projets et en réduisant les coûts.



Séduit par cette solution unique sur le marché, le leader mondial de l’hôtellerie, Accor, apporte désormais toute son expertise pour favoriser l'innovation et renforcer les capacités de développement du Data Portal. En croisant leurs approches et visions respectives, les trois Groupes renforceront leurs capacités de développement tout en consolidant les fonctionnalités existantes. Ce partenariat tripartite vise à faire évoluer le Data Portal en un outil encore plus performant et stratégique, répondant aux besoins croissants des membres de l’alliance et soutenant leur transformation digitale.



Le secteur de l’hôtellerie-restauration est un secteur extrêmement riche en données et l’enjeu est de rendre cette donnée exploitable et manipulable par le plus grand nombre afin d’en extraire la valeur. Que ce soit pour la personnalisation de l’expérience client avec le marketing, le pilotage des tarifs avec les fonctions commerciales ou encore la gestion des données environnementales au service de la feuille de route ESG, tous les départements de Accor vont pouvoir désormais plus facilement trouver et accéder à ces données. Les équipes data pourront ainsi continuer à pouvoir élargir les typologies de données disponibles aux métiers et en piloter la qualité.



Pour Alexandre Ricard, Président Directeur-Général de Pernod Ricard, « Les synergies résultant de notre alliance avec JCDecaux ont considérablement soutenu le travail quotidien de nos équipes, renforçant notre maîtrise de la data, au bénéfice de nos consommateurs et clients. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Accor pour développer encore ce formidable outil d’accélération digitale. »



Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, déclare : « Depuis la création de cette alliance technologique inédite avec Pernod Ricard en 2021, le Data Portal a été adopté comme une plateforme essentielle dans la transformation digitale de JCDecaux. L’innovation est une valeur chère et partagée par les membres de l’alliance, nous nous réjouissons donc d’accueillir Accor à nos côtés et sommes convaincus que l’intelligence collective renforcera le futur du Data Portal.



Sébastien Bazin, Président-Directeur général de Accor, commente : « Dans un monde où la donnée est devenue 'le nouvel or' de l'expérience client, nous sommes fiers de rejoindre aujourd’hui cette alliance avec Pernod Ricard et JCDecaux. Ce partenariat est une formidable opportunité de mettre à profit notre expertise tout en tirant parti de la richesse des savoir-faire de chacun de ces fleurons français. L'IA est en train de révolutionner le secteur du tourisme et embrasser les opportunités qu'elle nous offre est une priorité chez Accor. En rendant collectivement nos données encore plus accessibles et intelligentes, nous pouvons envisager l’avenir avec ambition et faire face à cet enjeu crucial. »