DTN fournit des informations météorologiques locales aux exploitants agricoles du monde entier

DTN, l'un des principaux fournisseurs d'informations météorologiques indépendantes, a ajouté des capacités météorologiques inégalées à sa solution météorologique phare pour l'agriculture, WeatherSentry® Global Agricultural Edition. Les exploitants agricoles du monde entier bénéficieront de ces mises à jour alors qu'ils cherchent à cultiver les terres pour nourrir le monde. Les mises à niveau de DTN sont les capacités Global Precipitation Nowcast (Estimation rapide des précipitations globales), Spray Outlook (Perspectives de pulvérisation) et Field Outlook (Perspectives sur le terrain), qui aident les exploitants agricoles à prendre des décisions critiques sur les cultures pour augmenter leur production.



DTN comble un manque d'informations significatif dont souffrent les exploitants agricoles du monde entier. Avec l'ajout de Global Precipitation Nowcast, les exploitants agricoles, même ceux situés dans les lieux les plus éloignés du monde, pourront mieux comprendre combien de précipitations se sont produites au cours des trois dernières heures dans leur région. À partir de ces données, DTN fournira aux exploitants agricoles des renseignements qu'ils peuvent utiliser pour prendre des décisions éclairées.



L'outil Spray Outlook de DTN combine un accès en temps réel aux prévisions météorologiques ainsi qu'à des paramètres personnalisables pour le produit spécifique pulvérisé et montre les meilleures fenêtres temporelles pour l'application dans le but de minimiser la dérive de la pulvérisation, le ruissellement et les autres problèmes liés à l'application de produits chimiques pouvant avoir une incidence défavorable sur les exploitations et sur les communautés. L'outil DTN Field Outlook combine également les prévisions des précipitations et des prévisions globales primées pour informer les producteurs sur la fenêtre d'exploitabilité optimale de leurs terres.



« Nous savons que nos clients veulent maximiser la saison des cultures. La météo est l'un des facteurs les plus importants à considérer pour déterminer le moment idéal pour planter, appliquer des produits chimiques sur les champs ou faire les récoltes », a déclaré Jim Block, principal météorologiste chez DTN. « Nos renseignements fournissent des informations inégalées sur les précipitations ainsi qu'une visualisation de la pulvérisation et des champs facilitant leur prise de décision. Nos solutions aident les producteurs à améliorer leurs opérations et à éviter des erreurs et des réapplications coûteuses. »



Les nouvelles capacités sont disponibles dès maintenant, à titre gratuit, aux abonnés de la WeatherSentry Global Agriculture Edition.