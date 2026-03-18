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Data centers : au cœur des cathédrales du numérique


Rédigé par Communiqué de FranceTV le 25 Mars 2026

Un reportage de Sandrine Mary et Alexis Orand - Redwood Production.



Ce jeudi 26 mars à 21h10, Envoyé Spécial dévoile les coulisses des data centers, ces usines du cloud aussi inaccessibles qu’indispensables. Pour cette enquête, l'équipe a obtenu une autorisation exceptionnelle : filmer l’intérieur du plus grand data center au monde, dans le désert du Nevada, une première pour une équipe de télévision.

Du Texas à la Virginie, le reportage explore ces infrastructures où se joue la révolution industrielle du XXIᵉ siècle. L'enquête révèle notamment comment Microsoft finance la remise en service de la centrale nucléaire de Three Mile Island pour alimenter ses serveurs, ravivant les tensions liées au plus grave accident nucléaire civil américain.

Entre essor de l'IA et défis environnementaux majeurs, découvrez les dessous stratégiques des centres de données américains.

Ils sont aussi inaccessibles qu’indispensables à notre quotidien numérique. Derrière chacun de nos emails, de nos photos partagées et de nos requêtes d’intelligence artificielle se cachent les data centers, véritables usines du cloud. La moitié d’entre eux se trouvent aux Etats-Unis, notamment en Virginie, dans la « Data Center Alley », où transite une part majeure du trafic Internet mondial.

Pour cette enquête, Envoyé spécial a obtenu une autorisation exceptionnelle : filmer à l’intérieur du plus grand data center au monde, dans le désert du Nevada, une première pour une équipe de télévision. Ces cathédrales du numérique se multiplient à une vitesse inédite et concentrent des enjeux économiques, stratégiques et environnementaux majeurs.

Au Texas, l’équipe suit Clayton, un éleveur frappé par la sécheresse qu’il attribue à l’éclosion des data centers autour de son ranch. L’enquête se poursuit en Pennsylvanie, où Microsoft finance la remise en service de la centrale nucléaire de Three Mile Island, arrêtée depuis 2019, pour alimenter des data centers situés à plus de 300 kilomètres. Une décision qui ravive la colère d’habitants marqués par le plus grave accident nucléaire civil de l’histoire américaine, survenu sur ce site en 1979.

Un voyage inédit dans les coulisses des centres de données américains, là où se joue en grande partie la révolution industrielle du XXIᵉ siècle.
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Commentaires

1.Posté par Philippe NIEUWBOURG le 29/03/2026 14:16
Disponible en replay sur : https://www.france.tv/france-2/envoye-special/8340105-data-centers-les-cathedrales-du-numerique.html
https://www.france.tv/france-2/envoye-special/8340105-data-centers-les-cathedrales-du-numerique.html

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