Data et Tennis : SAP et la WTA inaugurent de nouvelles approches pour appréhender les matchs

Celles-ci permettront aux coachs de la WTA ainsi qu’à leurs joueuses d’identifier et d’analyser, lors d’un match, les différentes configurations de jeu ayant lieu au cours d’un échange. Les entraîneurs WTA et leurs joueuses peuvent désormais aller au-delà de l’analyse ponctuelle et accéder, personnaliser et comparer les données et les impressions après un match pour disposer d’un avantage compétitif et renforcer la stratégie à adopter face au prochain adversaire.



Ces fonctionnalités répondent à un besoin essentiel des entraîneurs, celui d’obtenir plus d’informations sur le déroulement d’un échange, la réaction de leurs joueuses et de leurs adversaires face aux différentes situations qui se présentent à elles au cours d’un match. Elles permettent également aux coachs d’affiner l’approche du prochain match de leur joueuse en allant plus en profondeur dans les données et en appliquant divers filtres et personnalisations, en fonction de l’adversaire, de son rang, de sa main de jeu jusqu’à la surface sur laquelle le match sera joué.



Les configurations de jeu incluront :



- Analyse d’un échange: cette vue personnalisée du court le divise en segments, permettant une meilleure analyse. Les entraîneurs peuvent filtrer les données en fonction des zones prioritaires et déterminer dans quel coin la joueuse a tendance à frapper ses coups dans un segment particulier, de même que les retours et les réactions probables de son adversaire lors d’un échange.

- Analyse du lancer de balle : cette analyse donne un aperçu du lancer de balle de la joueuse qui sert, du positionnement de la balle à l’impact et de la façon dont cela affecte le résultat sur les services et l’échange.

- Analyse des points de rebond : grâce à une séquence de points de données, les entraîneurs peuvent consulter des données historiques permettant de savoir où une balle est renvoyée après un service, ainsi que son taux de réussite. Il est ainsi possible de comprendre le niveau d’agressivité de leurs adversaires et de déterminer la création optimale d’angles sur le terrain.



« Cette mise en place de modèles de jeux m’enthousiasme au plus haut point, c’est le dernier exemple de la manière dont SAP et la WTA révolutionnent le monde du tennis grâce à des statistiques et des analyses avancées », a déclaré Wim Fissette, entraîneur WTA et ambassadeur SAP. « Pouvoir bénéficier d’analyses sur les habitudes des joueuses pendant les matchs, dans diverses conditions et contre différents adversaires, change radicalement la donne et m’aide, ainsi que d’autres entraîneurs WTA, à préparer les joueuses avant leur prochain match. »



Les fans qui assisteront à la finale du Shiseido WTA à Shenzhen, en Chine, à la fin du mois pourront découvrir les caractéristiques du jeu grâce à l’activation sur site par SAP.



Grâce à l’introduction de SAP Tennis Analytics pour les entraîneurs en 2015, SAP et la WTA ont révolutionné les analyses tennistiques en permettant aux joueuses et aux entraîneurs de consulter, en cours de match, leur données de performance en temps réel sur des tablettes agréées par la WTA.



Pour en savoir plus, regardez la vidéo « SAP Tennis Analytics for Coaches patterns of play » : https://youtu.be/1tg2T5wxP3Q