Data spaces : l'Europe entre dans une « Saison 2 »

La France est aujourd’hui l’un des terrains d’expérimentation les plus actifs. Trois initiatives illustrent des stades de maturité différents.

Eona-X, le plus avancé, est dédié à la mobilité, au tourisme et à la logistique. Son consortium réunit des entreprises d’envergure internationale comme le groupe SNCF, Air France KLM, Renault, Accor, ADP ou Amadeus. Il a franchi la validation opérationnelle : ses services ont été mobilisés pour gérer la logistique des délégations sportives lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Un baptême du feu concret, rare à ce stade de maturité pour ce type de projet.



DECADE-X, porté par Airbus, s’attaque à la chaîne d’approvisionnement aéronautique. Une première version a été mise en service sur un périmètre restreint dès avril 2025, après avoir identifié 90 cas d’usage en deux ans. L’enjeu est colossal : Airbus vise à embarquer 10 000 fournisseurs dans cet espace de données, en démontrant à chaque PME que la participation représente un bénéfice concret, et pas seulement un avantage pour les grands donneurs d’ordre.



Data4NuclearX, coordonné par EDF, représente peut-être le défi le plus exigeant. Il doit permettre à la filière nucléaire (2 500 entreprises, dont 80 % de PME) de fluidifier la circulation d’informations dans un environnement sécurisé, au service de la maintenance des centrales existantes et de la construction de six nouvelles unités. En raison de la sensibilité extrême des données manipulées, ce data space exige le niveau de certification le plus élevé, le Label Level 3 de Gaia-X, réservé aux cas d’usage à très forte sensibilité comme l’aérospatial, l’énergie ou les infrastructures nationales critiques.