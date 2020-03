DataStax se renforce dans les services sur Cassandra en rachetant The Last Pickle

DataStax propose une plateforme de stockage de données basée sur la solution open source Apache Cassandra. Il s’agit d’une base de données NoSQL permettant de stocker à la fois les données structurées et non structurées, dans le cloud.



La plateforme DataStax et la solution Apache Cassandra, nécessitent un accompagnement important lors de la mise en œuvre des projets, comme c’est toujours le cas avec les solutions à code ouvert.



Afin de proposer une solution complète, logiciel et services associés, à ses clients, DataStax a racheté début mars la société de conseil et de services The Last Pickle. Le coût de cette acquisition n’a pas été précisé. The Last Pickle est également contributeur à la communauté Cassandra, et est à l’origine de deux produits récents, Cassandra Medusa - un utilitaire de gestion des sauvegardes, et Reaper – un utilitaire de maintenance des bases Cassandra.



The Last Pickle avait été créé en 2012 par Aaron Morton, et est basée à Wellington, en Nouvelle-Zélande.