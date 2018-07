DeciVision remporte une récompense internationale

C’est une reconnaissance importante pour DeciVision qui compte aujourd’hui environ 70 employés et 5 agences en France :



« C’est un prix qui vient récompenser nos 12 années de travail. Nous sommes reconnu en France comme des experts de la Business Intelligence et nous avons pris le virage de l’innovation proposé par SAP autour de ses solutions analytiques Cloud », s’exprime Jérôme TOCANNE, Directeur Général de DeciVision.



Forts d’un partenariat avec SAP depuis ses débuts, DeciVision a également les encouragements et les félicitations de l’éditeur : « DeciVision prend une nouvelle dimension avec ce prix international et démontre encore une fois son investissement et son expertise sur les offres BI de SAP » indique Magalie Grolleau, Responsable de partenaires SAP. « Ce prix renforce le positionnement de DeciVision parmi les partenaires leaders sur les outils d’analyse SAP , et leur volonté à se développer avec SAP »