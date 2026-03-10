Denodo Platform 9.4 accélère la transition vers une IA agentique opérationnelle et performante

Denodo, leader de la gestion des données, annonce aujourd’hui la disponibilité de Denodo Platform 9.4, renforçant ainsi sa position de plateforme de données de confiance pour l’IA agentique et générative, conçue avec des capacités de gestion logique des données. Alors qu’en matière d’IA les organisations dépassent le stade des pilotes et des preuves de concept, Denodo Platform 9.4 permet aux systèmes d’IA, aux applications et aux utilisateurs d’accéder aux données de manière fiable et en temps réel, de comprendre le contexte métier et d’opérer avec de hautes performances dans des limites de gouvernance clairement définies.



Sans un accès unifié à des données fiables et actualisées, sans sémantique partagée et sans gouvernance cohérente, les initiatives d’IA peinent à se déployer à grande échelle et à générer une réelle valeur. Denodo Platform 9.4 répond à ce défi en faisant progresser la plateforme pour trois publics : les équipes data, les équipes IA et les utilisateurs métier.



« Alors que les organisations passent des projets pilotes aux déploiements en production, la réussite dépend de plus en plus de l’intelligence et de la gouvernance de l’infrastructure de données sous‑jacente », explique Stewart Bond, vice‑président de la recherche, Data Intelligence and Integration Software chez IDC. « Denodo Platform 9.4 reflète cette évolution en renforçant la manière dont les entreprises unifient l’accès aux données structurées et non structurées, intègrent la gouvernance dans les interactions avec l’IA, autonomisent les utilisateurs métier et garantissent une sémantique cohérente à travers les environnements distribués. Ces capacités sont essentielles pour construire des systèmes de confiance, prêts pour la production et capables de répondre aux exigences opérationnelles à grande échelle ».



Pour les équipes IA : une IA de confiance grâce à un accès unifié et gouverné aux données structurées et non structurées



Pour les équipes IA et d’analytique avancée, Denodo Platform 9.4 élargit les possibilités de connexion entre l’IA et les données de l’entreprise. La plateforme permet désormais une intégration sécurisée avec les bases de données vectorielles, offrant aux organisations la capacité d’unifier les données structurées, semi‑structurées et non structurées – y compris les documents, embeddings textuels, images et autres contenus – via une couche unique d’accès logique aux données.



En parallèle, Denodo Platform 9.4 intègre nativement la prise en charge du Model Context Protocol (MCP), faisant de l’accès gouverné aux données un service mutualisé à l’échelle de l’entreprise, plutôt qu’une fonctionnalité à mettre en œuvre agent par agent. Tout agent ou client compatible MCP peut découvrir et interroger en toute sécurité des données d’entreprise en temps réel en utilisant les sémantiques et politiques approuvées, tandis que les équipes de gouvernance conservent une visibilité et un contrôle complets.



Ces nouvelles capacités offrent aux équipes IA un moyen cohérent et prêt pour la production d’ancrer les agents et les modèles dans des données d’entreprise fiables et en temps réel, sans compromettre la sécurité, la conformité ou la flexibilité à mesure que les initiatives d’IA se développent.



Pour les équipes data : un accès plus rapide aux insights et un ROI accéléré pour le lakehouse



Pour les équipes data, Denodo Platform 9.4 introduit Lakehouse Accelerator, la nouvelle évolution des capacités MPP embarquées. En intégrant le moteur d’exécution open-source Velox, Lakehouse Accelerator offre des performances de requête jusqu’à quatre fois plus rapides, une meilleure efficacité CPU et mémoire, ainsi qu’une meilleure évolutivité pour les workloads d’analytique avancée et d’IA.



Ces améliorations permettent aux équipes data de prendre en charge davantage d’utilisateurs et de workloads simultanés, tout en réduisant les coûts d’infrastructure et la charge opérationnelle. Elles aident également les organisations à tirer davantage de valeur de leurs investissements lakehouse existants, en accélérant l’accès aux insights et la réussite des initiatives d’IA sans imposer de déplacement de données, de ré-ingénierie ou de perturbation des architectures existantes.



Pour les utilisateurs métier : une interaction conversationnelle avec des données d’entreprise de confiance



Pour les utilisateurs métier, Denodo Platform 9.4 offre un moyen plus intuitif d’interagir avec les données grâce à une expérience d’IA conversationnelle et agentique intégrée à la Denodo Data Marketplace. La Data Marketplace constitue le point d’accès unique à l’ensemble des données de l’entreprise, via une expérience similaire à celle du e-commerce, conçue pour tous les profils, quel que soit leur niveau de compétence technique.



Avec la version 9.4, les utilisateurs peuvent poser des questions et explorer les données de l’entreprise au moyen de conversations naturelles et multi-tours avec un agent de raisonnement, sans avoir besoin de comprendre les schémas sous-jacents. Cette expérience conversationnelle offre également une transparence accrue sur la manière dont les questions sont interprétées et traitées, en expliquant les étapes de façon dynamique et en sollicitant l’utilisateur lorsque l’intention ou le contexte n’est pas clair.



En intégrant directement cet accès conversationnel au sein du Marketplace, Denodo démocratise l’accès aux données tout en préservant une gouvernance de niveau entreprise. Cette approche guidée et interactive réduit les ambiguïtés et renforce la confiance dans les résultats, offrant aux utilisateurs métier des réponses plus rapides et une meilleure compréhension, tandis que les équipes data et plateformes conservent l’assurance que chaque interaction repose sur des data products fiables, un contexte métier partagé et des politiques cohérentes.



Du potentiel de l’IA à l’IA en production



« Les organisations cherchent de plus en plus à transformer leurs ambitions en matière d’IA en résultats opérationnels concrets », a déclaré Alberto Pan, Chief Technology Officer chez Denodo. « Denodo Platform 9.4 est conçue pour accompagner cette transition en renforçant la fondation de données à travers les équipes data, les équipes IA et les utilisateurs métier. En combinant performance, gouvernance et accès intuitif aux données en temps réel, nous aidons nos clients à passer de l’expérimentation à une IA de confiance, prête pour la production et capable de véritablement différencier l’entreprise.