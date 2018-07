Denodo est nommé Challenger sur le Magic Quadrant 2018 de Gartner pour les outils d’intégration des données

Denodo, leader de la virtualisation des données, a annoncé aujourd’hui que le Gartner, cabinet de recherche et de conseil IT, a positionné Denodo comme ‘Challenger’ dans le Magic Quadrant 2018 pour les Outils d’Intégration des Données. Selon Gartner, « Les offres qui favorisent la collaboration entre les métiers et l’IT gagnent en importance car les entreprises recherchent des approches adaptatives pour atteindre les capacités d'intégration de données. » Le rapport complet et gratuit du Magic Quadrant, publié le 19 juillet 2018 et rédigé par Mark A. Beyer et al. est disponible ici.



La virtualisation des données s’est imposée comme un mode de livraison crucial pour les entreprises en quête de plateformes d’intégration modernes, en permettant à l'IT et au métier d’ évoluer ensemble.



L’innovation apportée par le data catalog de Denodo facilite l'intégration basée sur les métadonnées, ce qui est selon nous conforme à l'observation de Gartner selon laquelle « le plus grand changement sur le marché en 2018 est le passage d'une demande pour des solutions axées sur les métadonnées à une attente actuelle du marché pour que ces solutions fassent partie de la plateforme d'intégration de données. »



Denodo continue de repousser les limites de l’intégration des données en intégrant à sa plateforme Denodo 7.0 les fonctionnalités innovantes suivantes :



“Business-friendly” — la nouvelle interface remaniée répond aux besoins précis des utilisateurs métier, ainsi que du service IT, leur permettant de gagner en vitesse et en efficacité ;

Une vélocité inégalée — l’intégration d’un traitement parallèle ‘in memory’ porte les performances à un niveau inédit, avec à la clé un traitement jusqu’à 4 fois plus rapide qu’avec la plateforme Denodo 6.0 ;

La puissance de l’automatisation — un jeu d’outils et d’interfaces API automatise de nombreux processus tout au long du cycle de vie des données et rationalise les tâches administratives ;

Une plateforme parée pour le cloud — la disponibilité sur les principaux marchés du cloud (Amazon Web Services – AWS, Microsoft Azure ou Docker) autorise des scénarios multiclouds, hybride et en périphérie ;

Une sécurité et une gouvernance optimisées — un point de contrôle unique englobant l’ensemble des données appartenant à une entreprise garantit un niveau de sécurité et de gouvernance optimum.

Gartner affirme que « les responsables data et analytics doivent adopter une approche agressive qui crée un équilibre adéquat entre la collecte de données et la connexion de données. » (Modern Data Management Requires a Balance Between Collecting Data and Connecting to Data, Roxane Edjlali, Ted Friedman, 23 octobre 2017).



« Nous sommes ravis que Gartner accorde de plus en plus d’importance à la virtualisation des données comme mode majeur d’intégration des données. Nous sommes donc également très fiers du fait que Denodo passe du carré des Visionnaires dans le rapport de 2017 à celui des Challengers en 2018 », a déclaré Ravi Shankar, Chief Marketing Officer de Denodo. « Gartner a placé la barre encore plus haut en demandant à tous les fournisseurs d’intégration de données de prendre en charge la virtualisation des données. En tant que fournisseur leader de solutions de virtualisation des données, Denodo a relevé ce défi avec un niveau d’exécution remarquable. Nous nous engageons à perfectionner sans cesse notre technologie d’intégration des données en fournissant à nos clients figurant sur la liste Global 2000 des fonctionnalités novatrices qui améliorent les performances et réduisent les coûts. C’est par exemple ce que nous avons fait pour Autodesk, finaliste des trophées Data & Analytics Excellence décernés par le cabinet Gartner en 2017. »